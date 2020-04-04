Медики розповіли, як правильно носити медичну маску та рукавички

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України у Facebook.

Маска призначена для зменшення виділення збудників інфекційних хвороб з дихальних шляхів. Також маска попереджує зайві доторки руками до обличчя. Ризик занесення інфекції на слизові значно зменшується.

Як надягати маску:

– Закиньте гумки за вуха, розправте маску, щоб вона прикривала ніс та рот, обтисніть носову пластину.

– Маску слід змінювати, щойно вона стала вологою.

– Маску слід змінювати щочотири години.

– Не можна чіпати зовнішню частину маски руками. Якщо доторкнулися, помийте руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком.

– Не можна використовувати маску повторно.

– Не можна використовувати марлеві маски, вони не забезпечують належного рівня захисту.

Як знімати маску: не торкайтеся до її зовнішньої поверхні — зніміть маску за гумки, згорніть і викиньте у смітник.

Коли треба застосовувати рукавички:

коли є передбачуваний безпосередній контакт з кров’ю або іншими біологічними рідинами, слизовими оболонками та потенційно інфікованими матеріалами;

коли є безпосередній контакт із пацієнтами, які інфіковані патогенами, що передаються контактним шляхом;

під час роботи із потенційно забрудненим обладнанням і поверхнями, що використовують під час догляду за хворими.

Як знімати рукавички:

– зачепіть її на рівні долоні іншою рукою в рукавичці та обережно зніміть;

тримайте зняту рукавичку іншою рукою в рукавичці;

– просуньте пальці руки без рукавички на зап’ясті під рукавичку, що залишилася надягненою, та зніміть її, загорнувши над першою рукавичкою.

Рукавички заборонено мити чи обробляти дезінфектантами, щоб використовувати повторно. Мікроорганізми не можуть бути абсолютно видалені з їхньої поверхні, до того ж втрачається цілісність структури рукавичок.

Рукавички надягають останніми з усіх засобів індивідуального захисту.

Фото: Seldon.News

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