К сожалению, из-за частого ношения защитных средств на лице в период пандемии страдает наша кожа. Что именно происходит с кожей под маской и как избежать серьезных последствий, редакции «Одесской жизни» рассказала врач-косметолог Ольга Гарабаджи.

Как ежедневное ношение маски влияет на кожу лица?

При постоянном ношении маски или респиратора важно обращать внимание на то, из какого материала было произведено защитное средство – марля, хлопок или полиэстер. Лучше, конечно, выбирать натуральные ткани, так как они «дышащие». Однако по мнению врача-косметолога, дело в другом:

– Из какой бы ткани ни была сшита защитная маска, все равно через несколько минут ее ношения на лице создается «парниковый эффект». И этого, к сожалению, не избежать. Вы ощущаете жаркую и влажную среду, где воздух не может нормально циркулировать. Наша кожа начинает потеть, а это – первый шаг к расширению и закупорке пор кожи лица. В итоге создается идеальная среда для размножения бактерий. Поэтому следует уделить особое внимание очищению кожи, – советует Ольга Гарабаджи.

Также, по мнению дерматологов и косметологов, если не заниматься правильным уходом за лицом, то в результате на коже могут появиться угри и высыпания, возможны аллергическая реакция и купероз – покраснения, расширенные сосуды, «звездочки». У людей с сухой кожей может возникнуть шелушение.

Что нужно коже под маской?

Косметолог предлагает немного изменить свой ежедневный уход за кожей, чтобы избежать ненужных воспалений на коже лица при постоянном ношении маски или респиратора:

– Для обладателей сухой, нормальной и комбинированной кожи достаточно будет очистить кожу лица, воспользовавшись тоником. Сделать это нужно дома сразу после снятия маски. Но для жирной и проблемной кожи этого будет мало. После очищения тоником также необходима себорегулирующая сыворотка (крем или маска на основе антибиотиков).

И финальным этапом ухода за сухой, нормальной, комбинированной кожей является обязательное увлажнение кожи лица как для мужчин, так и для женщин. Лучше использовать флюид с гиалуроновой кислотой, который поможет удержать влагу.

А для кожи, склонной к акне, необходим концентрат с пробиотиками. Они нормализуют микрофлору. Если кожа очень сухая, тогда советую вечером, перед сном, применять питательные кремы на основе сквалана (углевода) и натуральных масел, – разъяснила Ольга Гарабаджи.

Как носить маску безопасно?

ПРАВИЛО №1. Надевайте маску только на чистую кожу. Пользуйтесь косметическими тониками или мицеллярной водой. Если нет возможности приобрести данное средство, очищайте кожу отваром ромашки или календулы. Такая процедура полезна и для взрослых, и для детей.

ПРАВИЛО №2. Следите за состоянием увлажненности кожи. Перед тем как выйти на улицу, нанесите на лицо легкий увлажняющий крем. Однако наносить его нужно за час до выхода.

ПРАВИЛО №3. Не используйте часто декоративную косметику. Отложите на время использование тонального крема. Под воздействием влаги и тепла он может глубоко забиваться в поры, провоцируя появление комедонов (прыщей), раздражения и покраснения. Используйте минеральную рассыпчатую пудру или BB- и CC-кремы – их можно приобрести в аптеке.

ПРАВИЛО №4. Меняйте маску. Как бы нам ни хотелось сэкономить, одноразовую маску нужно менять регулярно, и лучше делать это каждые два часа. Маски из ткани также нужно регулярно стирать и обрабатывать паром утюга.

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