«Я свирепею!»: чисто одесские разговоры

Конечно, жаркие одесские улицы сейчас почти пусты. Как-то оно не до прогулок. Но ведь все равно дел много. А по дороге так и хочется где-нибудь присесть в тени. Хотя бы на несколько минут. Может, и того мохито со льдом проглотить. Вот и решили мы пройтись там, где люди находят время и место, чтобы передохнуть и поговорить о жизни во время войны, адской жары и с отключениями света… О, эти отключения!

– Я свирепею! Да нет, кажется, с ума уже сошла. В выходной поперлась на Новый базар, накупила всего… Вот, думаю, приготовлю овощное рагу. Много! Приготовила, потом свет выключили. Мои с работы вернулись, ели мы то рагу, ели… А я же его наготовила очень много. Ну вот зачем?

– И что?

– Так кто же готовит так много в такую жару, когда холодильники едва живы? Выбрасывать пришлось. Свирепею!..

Две подруги:

– Ну вот как ты в такую жару выходишь? Да еще оделась, как будто осень на дворе!

– А это чтобы солнце кожи не касалось.

– Ты же мокрая вся!

– Ну мокрая… Ты тоже мокрая, хотя почти в купальнике. Тебе легче?

– Сейчас никому, кажется, не легче… Я вот таблеток наглоталась…

– Каких?

– Да не знаю. Давление то падает, то поднимается. Дома духота. Света нет – вентилятора нет. Я все время под душ бегаю. Ну, сколько можно так жить? Вот наглоталась таблеток – пошла на улицу. Тебя встретила. Хоть поговорю немного…

– А я думаю: вот хорошо, что хотя бы вода есть.

– Вода? Боже, неужели говорили, что отключат?!

– Не пугайся. Не отключат. Я просто ищу во всем хоть немного оптимизма…

– Только и слышу: тяжело, тяжело или страшно, страшно… Вот и во время ковида тоже такое говорили? Забыли уже?.. Война идет… Нашим ребятам там не тяжело, не страшно?..

Вышел во двор, сосед мне: «Ну и как этот ужас тебе?». Я спрашиваю: «Ты о чем?». Он: «Конечно, о покушении на Трампа». Ужас нашел, понимаешь?..

Пожилая женщина в аптеке роется в собственной сумке:

– Не могу кошелек найти… Так, это у меня вода, чтобы пить, это бутылка, чтобы обливаться по дороге… Это таблетки… Дочь мне еще маленький вентилятор купила – для улицы, на батарейках. Но он уже «сел»… Где же кошелек?

Кошелек женщина находит. Но вот беда: не может вспомнить, какое лекарство ей нужно купить. Начинает очень нервничать… Добрые люди пытаются помочь: почти каждый выдает названия разных капель, таблеток… Все это от «нервов» и «для сердца». Все не то.

Женщина наконец-то вспомнила, что пришла купить увлажняющий крем для лица, влажные салфетки и какой-то «хороший витаминный комплекс».

За чашкой зеленого чая и кофе:

– Тревога? Или мне кажется?

– Никакой тревоги! Не пугай.

– Такая жара. А вот моя погода в мобильнике говорит, что будет еще хуже.

– Моя погода обещает дождь. Не пугай!

– Холодильники все это не выдержат.

– Не пугай. Выдержат.

***

– Мы вот сидим с тобой. А в такую жару советуют совсем не выходить на улицу.

– Не пугай! Сидим же – и ничего. Я вот думаю, а чем тепловой удар отличается от солнечного?

«Пугавшая» подруга реагирует мгновенно:

– Да не пугай ты меня такими вопросами!

– Сейчас люди так живут: кто – под кондиционером, кто – под вентилятором.

– Сейчас люди живут с фонарями, которые пытаются успеть заправить за то время, когда дают свет

– А у нас свет не выключают.

– Это как?! Это что такое? Как такое может быть?!.. Это тебе не тот зимний блэкаут, сейчас всем выключают. Или у вас генератор собственный?

– Нет, просто не выключают. Почему-то…

– Почему-то?.. И вы просто так себе живете, когда у людей нет света? Даже, не знаете, почему не выключают?!.. Боже, где справедливость?..

Подслушивала Мария КОТОВА

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