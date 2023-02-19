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Где в Одессе отремонтировать инвалидную коляску

Где в Одессе отремонтировать инвалидную коляску

Для человека с инвалидностью нарушение в работе инвалидной коляски — сродни катастрофе. Ведь это его незаменимый помощник и главное средство передвижения. От ее исправной работы зависит не только мобильность, но и качество жизни человека с ограниченными физическими возможностями.

Ремонт инвалидных колясок в Одессе

Иногда самая незначительная поломка инвалидной коляски становится проблемой. Ее неправильная работа может спровоцировать обострение заболеваний опорно-двигательного аппарата, да и другие проблемы со здоровьем.

И человек, который и без того лишен возможности нормально передвигаться, вынужден еще и переживать из-за некачественной работы своего единственного средства передвижения.

А учитывая, что инвалидная коляска вещь недешевая, возможность быстро и качественно устранить неисправность в ее работе превращается в насущную необходимость для людей с ограниченными физическими возможностями.

Ремонт инвалидных колясок в Одессе

В Одессе работает сервисный центр, где вам могут помочь с ремонтом.

Лучше, конечно, привезти коляску в мастерскую, однако если такой возможности нет, то мастер приедет к вам сам.

Единственное требование при вызове специалиста на дом — как можно точнее объяснить, что именно произошло с вашим средством передвижения, чтобы мастер мог взять с собой необходимые инструменты и приспособления.

Стоимость ремонта инвалидной коляски будет зависеть от сложности поломки.

Как найти сервисный центр по ремонту инвалидных колясок в Одессе

Сервисный центр «Инватех»: 

  • проспект Небесной сотни (Маршала Жукова), 32;
  • с понедельника по субботу с 9:00 до 17:00;
  • (073) 008-81-02;
  • (048) 743-18-12.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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