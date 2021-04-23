Новости Одессы и Одесской области

Вопрос – ответ: сколько платить за газ?

Вопрос – ответ: сколько платить за газ?

«Прошу разъяснить вопрос оплаты за газ в апреле, так как информации недостаточно. В газете писали про рекомендованный платеж, который будет указан в квитанции. У меня нет квитанции, а в личном кабинете на сайте «Одессагаз-Поставки» никакого рекомендованного платежа к оплате не предлагается. Только обычное начисление за прошлый месяц. Я его оплатил, но выходит, что буду за это наказан повышенным тарифом за апрель?
Андрей Кругляченко, г. Одесса»

Компания «Одессагаз-Поставка» на период с 1 апреля 2021 по 30 апреля 2021 установила дифференцированные цены:

  • 6,99 гривни за кубометр газа (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку магистральными газопроводами) – если потребитель не имеет долгов за предыдущие расчетные периоды и до 25 апреля 2021 года заплатит в полном объеме за природный газ, потребленный в марте, и внесет авансовый (рекомендованный) платеж за апрель;
  • 8,75 гривни за кубометр газа (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку магистральными газопроводами) – если потребитель не выполнит условия пункта 1 и оплатит за потребленный в апреле газ до 25 мая 2021 года.

Рекомендованный платеж указан в счетах, которые газопоставляющая компания разослала через «Укр­почту». Но успеют ли потребители получить счета и оплатить их вовремя – до 25 апреля? Если вы не получили квитанцию, в «Одессагаз-Поставке» советуют узнать сумму к оплате в контакт-центре по телефонам:

  • 0-800-20-10-04 (звонки бесплатные);
  • (093) 170-36-66 (звонки оплачиваются по тарифам вашего оператора).

Уточнение: рекомендованный платеж определен как авансовая сумма к уплате и соответствует стоимости объема газа, поставленного потребителю в марте 2021 года.

Если, по данным оператора ГРМ, фактически потребленный абонентом объем газа будет меньше проавансированного, переплата будет зачислена в счет оплаты будущих периодов.

Ольга НОВИКОВА

Читайте также: Два тарифа на газ – как сэкономить на оплате в апреле?

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить