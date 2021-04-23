Вопрос – ответ: сколько платить за газ?

«Прошу разъяснить вопрос оплаты за газ в апреле, так как информации недостаточно. В газете писали про рекомендованный платеж, который будет указан в квитанции. У меня нет квитанции, а в личном кабинете на сайте «Одессагаз-Поставки» никакого рекомендованного платежа к оплате не предлагается. Только обычное начисление за прошлый месяц. Я его оплатил, но выходит, что буду за это наказан повышенным тарифом за апрель? Андрей Кругляченко, г. Одесса»

Компания «Одессагаз-Поставка» на период с 1 апреля 2021 по 30 апреля 2021 установила дифференцированные цены:

6,99 гривни за кубометр газа (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку магистральными газопроводами) – если потребитель не имеет долгов за предыдущие расчетные периоды и до 25 апреля 2021 года заплатит в полном объеме за природный газ, потребленный в марте, и внесет авансовый (рекомендованный) платеж за апрель;

(с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку магистральными газопроводами) – если потребитель не имеет долгов за предыдущие расчетные периоды и до 25 апреля 2021 года заплатит в полном объеме за природный газ, потребленный в марте, и внесет авансовый (рекомендованный) платеж за апрель; 8,75 гривни за кубометр газа (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку магистральными газопроводами) – если потребитель не выполнит условия пункта 1 и оплатит за потребленный в апреле газ до 25 мая 2021 года.

Рекомендованный платеж указан в счетах, которые газопоставляющая компания разослала через «Укр­почту». Но успеют ли потребители получить счета и оплатить их вовремя – до 25 апреля? Если вы не получили квитанцию, в «Одессагаз-Поставке» советуют узнать сумму к оплате в контакт-центре по телефонам:

0-800-20-10-04 (звонки бесплатные);

(093) 170-36-66 (звонки оплачиваются по тарифам вашего оператора).

Уточнение: рекомендованный платеж определен как авансовая сумма к уплате и соответствует стоимости объема газа, поставленного потребителю в марте 2021 года.

Если, по данным оператора ГРМ, фактически потребленный абонентом объем газа будет меньше проавансированного, переплата будет зачислена в счет оплаты будущих периодов.

Ольга НОВИКОВА

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