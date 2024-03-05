Одесситу доначислили полмиллиона гривен за газ: что показал счетчик

Об этом говорится в решении суда, опубликованное 28 февраля 2024-го.

В материалах дела сообщается, что еще в августе 2021-го во время проверки газового счетчика работники «Одессагаз» нашли на нем царапины. Прибор учета отправили на экспертизу, которая выявила «несанкционированное вмешательство в работу счетчика.

Специалисты установили, что нарушена целостность заводского клейма, отпечаток клейма установленной пломбы не соответствует оттиску клейма завода производителя. Вокруг пломбы «на аверсе и реверсе имеются подколы и царапины».

Дело в том, что в Кодексе газораспределительных сетей предусмотрено, что в случае вмешательства в работу счетчика, пользователю должны провести доначисление. Поэтому компания «Одессагаз» провела перерасчет, начислив из-за нарушения максимальный объем.

Конечно, клиент платить отказался. Поэтому «Одессагаз» обратились в суд. Суд принял такое решение: «Взыскать в пользу АО «Одессагаз» доначисление неучтенного объема природного газа в сумме 503 636,32 грн». Фактически одессит клиент либо выиграет апелляцию, либо будет вынужден оплатить долг.

Напомним, в «Нафтогазе» сообщили, что с 1 января 2024 года тариф на газ составит 7,96 грн за кубометр, то есть цены не изменятся как минимум до конца отопительного сезона-2024.

Чтобы не получить платежку с ошибкой, необходимо самостоятельно вносить показания счетчика с 28-го по 5-е число ежемесячно. Даже если вы не живете в доме и не пользуетесь газом, но не хотите его отключать, ежемесячно нужно подавать актуальное показание счетчика (даже если за месяц цифра не поменялась).