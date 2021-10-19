Мне установлена инвалидность вследствие войны. По нормам действующего законодательства я пользуюсь 100-процентной скидкой при оплате за жилищно-коммунальные услуги. Однако в апреле этого года у меня возникли проблемы с начислением за потребленный газ. Дело в том, что районное управление социальной защиты рассчитало стоимость голубого топлива в размере 6,99 гривни за кубометр, а на деле «Одессагаз-Поставка» выставило мне счет по тарифу 8,75 гривни за кубометр. Почему так получилось и кто прав? Меерович М М., г. Одесса»

Как рассчитывают сумму льготы на газ?

Чтобы аргументированно ответить на этот вопрос, нужно знать, чем мотивировали такие расхождения цен специалисты управления соцзащиты населения. И в первую очередь этот вопрос вы должны были бы адресовать им. Ведь именно такой порядок действий со стороны льготника предусмотрен Порядком предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме (далее – Порядок), утвержденным Постановлением Кабмина №373 от 17 апреля 2019 года* (с изменениями от 11.08.2021 г.).

В частности, в п. 8 Порядка сказано, что за получением информации по вопросам, связанным с начислением льготы, льготники обращаются в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения. Вы нам такой информации не предоставили, попробуем ответить на ваш вопрос, опираясь как на нормативно-правовые акты, регламентирующие начисление льгот, так и на установленные на тот момент тарифы.

Сразу подчеркнем, что соцработники просто так, с потолка льготу не начислят. Это противозаконно и противоестественно. Они начисляют, руководствуясь пп. 5 и 6 упомянутого выше Порядка. На практике это происходит в следующей последовательности: до 20 числа каждого месяца поставщики коммунальных услуг предоставляют в структурные подразделения соцзащиты информацию об изменении тарифов. На основании этих данных соцработники, исходя из размера скидки, ежемесячно до 25 числа рассчитывают сумму льготы.

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Почему тарифы на газ разные?

Как известно, в Украине действует рынок газа. С одной стороны, это дает возможность бытовым потребителям выбирать и, по желанию, менять поставщика, в зависимости от предлагаемого сервиса услуги и тарифной политики. С другой стороны, цена на газ стала рыночной и для многих неподъемной.

Учитывая факторы, усугубляющие положение людей в связи с распространением коронавирусной инфекции, правительство вмешалось в формирование ценовой политики газоснабжающих компаний, обязав их продавать газ населению по тарифу 6,99 гривни за кубометр. Данное решение было закреплено Постановлением Кабмина №25 от 18 января 2021 года**. Первоначально, согласно документу, предельная стоимость газа на уровне 6,99 гривни за кубометр была установлена до 31 марта 2021 года. После чего газоснабжающие компании могли вернуться к формированию рыночной цены, как это диктует рынок газа.

Однако этого не произошло: правительство призвало поставщиков газа не поднимать тарифы. Представители региональных газовых компаний пошли навстречу Кабмину. В частности, руководство ООО «Одессагаз-Поставка» приняло решение оставить апрельский тариф на прежнем уровне, то есть из расчета 6,99 гривни за кубометр. Правда, не для всех бытовых потребителей, а только для тех, кто не имел задолженности по оплате за потребленный газ и до 25 апреля внес авансовый платеж (то есть оплатил за услуги на месяц вперед). Для остальных же клиентов цена возросла до отметки 8,75 гривни за кубометр.

Разницу должны были доплатить

Возможно, газовщики, в силу определенных обстоятельств, просто в указанный срок (до 20 числа) не уведомили управление соцзащиты об увеличении тарифа, и там автоматически рассчитали сумму льготы по мартовской цене.

Впрочем, если даже такой факт имел место, это вовсе не означает, что за подобного рода расхождения в цене льготник обязан выкладывать собственные деньги. Поставщики газа, пусть даже и с опозданием, но в любом случае должны были проинформировать соцработников об изменении тарифа. А последние (как этого требует Порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме) обязаны были сделать корректировку и начислить не выплаченные за предыдущий месяц деньги при предоставлении льготы в следующем месяце. Вы можете обратиться в управление соцзащиты и, исходя из сказанного, уточнить этот вопрос.

* «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме».

** «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины».

Александр Задорожный

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