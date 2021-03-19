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Годовой тариф на газ: можно ли сэкономить?

Годовой тариф на газ: можно ли сэкономить?

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже в апреле-июне 2021 года поставщики газа должны представить годовые тарифы.

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Это означает, что поставщик не будет иметь права в течение периода действия базового годового предложения (с 1 мая по 30 апреля 2022 года) менять цену природного газа.

— Уже во втором квартале этого года поставщики газа должны представить годовые продукты. Люди должны иметь возможность заключать контракты на газ по фиксированной годовой цене и прогнозировать свои расходы, — считает Денис Шмыгаль.

Поэтому Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опубликовала на своем сайте проект решения соответствующих изменений.

«Поставщик, который поставляет или планирует поставлять газ, обязан разместить на своем сайте и предлагать всем бытовым потребителям базовое годовое предложение сроком действия с 1 мая по 30 апреля следующего года», — говорится в документе.

Информация о тарифе на газ должна появиться до 25 апреля.

Решение НКРЭКУ предусматривает, что все поставщики после установления тарифа уже не смогут изменить его до конца установленного в законодательстве срока. Также срок действия предложения не будет зависеть от того, когда бытовому потребителю начали поставлять газ — он будет зависеть от действия постановления НКРЭКУ.

Принцип годового тарифа на газ:

  • летом с годовым тарифом голубое топливо стоит дороже;
  • зимой, когда цены резко растут, потребители с годовыми тарифами платят фиксированную стоимость;
  • платить нужно равными частями в течение 12 месяцев. А сколько газа «бронировать» на год, выбирает сам покупатель.

Постановление должно вступить в силу 1 мая, но не раньше дня его публикации на сайте Нацкомиссии.

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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