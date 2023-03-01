Мартеница: плетем обереги и начинаем новый хозяйственный год

Мартеница — один из самых почитаемых и древних обычаев на Балканах, а также у болгар, македонцев, молдаван, румын, южных украинцев и восточных сербов. В Молдавии и Румынии праздник называется Мэрцишор.

1 марта близким дарят красно-белый амулет. По болгарским традициям, именно в этот день начинается новый хозяйственный год.

Белый цвет символизирует мужское начало, силу, солнце; красный — женское начало, здоровье, рождение.

По старой традиции, которую и сегодня соблюдают все болгары мира, 1 марта самая старшая женщина в семье завязывает детям мартенички. Классический вид мартеницы — это скрученные нити белого и красного цвета. Они могут иметь разные формы, завязываться на руке или крепиться на одежду в виде брошки. Когда-то мартеницы носили только женщины и дети, но в середине прошлого века их стали носить и мужчины. Некоторые даже повязывают мартеницы домашним животным и на фруктовые деревья.

Что дает подаренная мартеница

По поверью, именно подаренная мартеница приносит счастье и удачу, поэтому каждый старается подарить оберег своим родным и близким. Но для этого мартенички сначала необходимо изготовить своими руками. Поэтому до наступления весны учителя многих школ с болгарским этническим составом учащихся устраивают мастер-классы по изготовлению оберегов.

Самыми активными являются ученики младших классов. В эти последние, еще холодные февральские дни они воодушевленно создают цветочки или человечков (Пижо и Пенда) белого и красного цветов.

Учащиеся болгарской воскресной школы «Болгарчик» в Арцизе также каждый год на уроках по рукоделию создают весенние подарочки для себя и своих близких. Школа существует с 2014 года, поэтому мастеров создавать мартеницы собственными руками уже накопилось великое множество. Творчество авторов заслуживает восхищения. Ведь неизменными остаются цвета, а форма зависит только от полета фантазии создателей.

Сколько нужно носить мартеницу

Мартеницу нужно носить до того момента, пока во дворе не зацветет первое плодовое дерево. Тогда на одну из благоухающих веток необходимо аккуратно завязать заряженную своей энергетикой мартеницу и загадать сокровенное желание. Попробуйте и вы, дорогие читатели, сделать мартеницу, и пусть осуществятся ваши мечты!

Как сделать мартеницу

Для изготовления оберега нам понадобятся шерстяные нитки красного и белого цвета и картон (размером с визитку).

Сначала делаем шнурок: две длинные нити обоих цветов переплетаем между собой и туго скручиваем. Связываем кончики узелками. Далее кусок картона обматываем пряжей и отрезаем нить. Чем больше витков пряжи намотано – тем пышнее получается мартеничка. Связываем пряжу с одной стороны шнурком, а с другой стороны обрезаем ножницами, чтобы освободить от картона. Отступив примерно сантиметр от верха изделия, ниткой обвязываем получившийся бутон.

Мартеница готова!

Из этой же заготовки можно сделать и человечков Пижо и Пенду. Достаточно отделить от получившегося колокольчика ручки, обвязав их ниткой. А еще ножки – для фигурки мальчика.

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