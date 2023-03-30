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Мэрцишор: в этот весенний праздник могут сбываться желания (видео)

Праздник Мэрцишор у жителей многонациональной Одесчины традиционно открывает весну. Люди ждут окончания марта, чтобы завершить старинный весенний обряд и повесить на любимое фруктовое дерево бутоньерку, сплетённую из красных и белых нитей.

Считается, что это – к хорошему урожаю фруктов. Но, главное, каждый может загадать одно, самое сокровенное желание.

Желания всегда у всех были разными, но в этом году, как показал опрос, у всех желание только одно. И нетрудно догадаться — какое.

Напомним, что праздника Мэрцишор нет в официальных календарях, но его отмечают на юге Украины, в Болгарии, Молдове, Румынии, Греции.  

Межправительственный комитет ЮНЕСКО по защите культурного наследия принял решение о включении праздника «Мэрцишор» в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Как отмечается «Мэрцишор»

Обряд проводится каждый год 1 марта: люди дарят друг другу красно-белые бутоньерки. Их носят целый месяц на одежде, у сердца, а в конце месяца вешают на дерево.

Молдаване, проживающие в Украинском Придунавье, рассказывают следующую легенду. В первый день марта пришла красавица Весна, оглянулась и увидела, что в зарослях терновника пробивается из-под снега Подснежник. Она решила помочь ему и принялась освобождать цветочек от колючих ветвей. Свирепая Зима увидела это и разозлилась. Она призвала холодный ветер со снегом, чтобы уничтожить первоцвет. Весна прикрыла руками росток и укололась терновником. Из ранки упала капля горячей крови — и Подснежник ожил. Так Весна победила Зиму.

Красно-белые цвета бутоньерки символизирует победу жизни над смертью. Поэтому  в период широкомасштабной войны в Украине праздник Мэрцишор приобрел особое значение. 

Как рассказала жительница города Рени Анна Барган, изготовлением мэрцишоров в молдавских семьях раньше занимались дети:

— Мама давала нам нитки, и мы делали мэрцишоры в виде кисточек. Делали много – для всей родни, для друзей, додноклассников, учителей. А еще для любимых домашних животных – для собачки, для ягненка. Считалось, что мэрцишор убережет животное от болезни. Мэрцишоры носили целый месяц и в конце марта вешали на фруктовое дерево, загадывая желание. Помню, в детстве я мечтала о большой кукле в красивом платье. О своем желании рассказала маме. И, как вы догадываетесь, через какое-то время у нас в доме появилась большая коробка с красивой куклой. 

Сбываются загаданные мечты и у взрослых.

— В молодости я любила путешествовать, — рассказывает участница ансамбля молдавской народной песни «Цэрэнкуца» Ренийского Центра культуры Анна Кашу. – Помню, загадала 31 марта желание поехать на Кавказ. И в тот год моя мечта осуществилась. 

С большой радостью встречают весну – Мартеницу – и болгары.

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— Болгарская мартеничка делается из шерстяных нитей красного и белого цветов, — рассказывает активистка Ренийского болгарского национально-культурного общества «Отечество» Нина Иванова. – Шерсть – это символ жизни. Мартеничку клали под камень и проверяли ее через некоторое время: если под камнем собирались муравьи, то в этом году будет большой приплод овец, если больше жучков – будет больше телят. Была еще одна традиция: в первых числах марта хозяйки выносили из дому все красные вещи и развешивали во дворе – чтобы оградить своих  детей от болезней.

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Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ

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