Чарівний мерцишор: 1 березня всі молдавани світу відзначають це весняне свято

У Ренійській громаді фестиваль «Мерцишор» проводиться вже 40 років поспіль! Вперше він був проведений у Молдавії 1967 року. Він також внесений Міжурядовим комітетом ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини людства.

У період пандемії коронавірусу, а потім широкомасштабної війни організатори весняного свята змушені були його перевести у формат онлайн.

— Однак це настільки популярний у Придунав’ї фестиваль, що наші працівники культури насилу встигають опрацьовувати й викладати на ютуб-каналі відеозаписи, які надходять на конкурс, — розповідає голова Ренійського молдавського національно-культурного товариства «Ізвор» Валерій Бабере. — Надсилають свої виступи вокалісти та вокальні колективи, ансамблі народних інструментів, хореографічні колективи. Підсумки сорокового фестивалю ми плануємо підбити 9 березня. Дуже багато учасників висловлюють побажання перевести фестиваль у звичний формат — щоб вони могли зі сцени, безпосередньо дарувати глядачам добрий настрій, оптимізм, найкращі побажання. Ми всі мріємо про це, але в країні — війна, сім’ї переживають за своїх синів, які б’ються на фронті, кожна громада ховає своїх захисників. Тому, я думаю, неправильно в такий час проводити концерти.

Сьогодні культпрацівники намагаються обирати такий формат збереження національних традицій. Так, колектив обласного центру молдавської культури, що працює в селі Новосільське Ренійської громади, підготував барвисте відео, в основу якого лягла одна з легенд свята.

Кожна легенда має право на життя, інтерпретацію, проте сенс свята Мерцишор один — весна, відродження, надії.

— Це свято в молдавських селах не відзначається якимось особливим чином, — розповідає директорка Обласного центру молдавської культури Маргарита Бабере. — Не заведено влаштовувати застілля, ходити в гості. Просто 1 березня люди дарують одне одному бутоньєрки з добрими побажаннями. Але ці бутоньєрки, які з’являються на куртках і пальтах, на лацканах піджаків і сукнях, якимось дивовижним чином підіймають настрій. Зазвичай їх роблять діти, їм дуже подобається з ниток, бісеру та інших матеріалів створювати оригінальні прикраси. Діти дарують мерцишори батькам, бабусям і дідусям, вчителям, товаришам.

Напередодні свята відбулося безліч майстер-класів із виготовлення мерцишорів. Два з них провела в Ренійській дитячій бібліотеці викладач Центру позашкільної освіти «Перлина» Катерина Катречко. На заняття прийшли учні молодших класів, які за лекалами виготовили два види весняних бутоньєрок. Це було настільки захопливо, що всі мами, які привели малечу, теж долучилися до роботи.

Повір’я

Мерцишори носять на одязі весь місяць, а 31 березня знімають і розвішують на квітучих фруктових деревах. Вважається, що завдяки цьому людей супроводжуватиме успіх протягом усього майбутнього року. За повір’ям, якщо загадати бажання, вішаючи мерцишор на дерево, воно обов’язково здійсниться.

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