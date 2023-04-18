Война и животные: тяжелая и забавная жизнь Килийских бездомных

Тема бездомных животных всегда была болезненной для Килии, как и для многих других городов Украины. К сожалению, отношение людей к животным, таких же жителей Земли, как и мы, еще очень далеко от цивилизованного.

Цуца — вместе с церквями усиливает сирены

Недавно мы «усыновили» собаку из Киевской области. Его порода – доберман – не позволяет выражать свои страхи тогда, когда воет сирена воздушной тревоги. Но в такие мгновения столько боли и тревоги в глазах…

А вот местный Цуца, пришедший в наш двор в начале войны и поставленный соседями на «довольствие», не знает ужасов бомбардировки. Он талантлив — всегда подпевал праздничным церковным колоколам.

С началом войны переливы колоколов всех церквей Килии присоединились к сиренам воздушной тревоги: жителям отдаленных районов города не было слышно сигналов, а вот набат нескольких храмов по Дунаю слышно и в соседней Румынии. Цуца с этого времени начал участвовать в этой полифонии. Он приобщается к каждой сирене — сообщает нам об опасности, добросовестно несет свою вахту.

Война меняет всех, заставляет пристраиваться к новым реалиям. Жители Килии впервые увидели в местных пабликах вопрос: можно ли в нашем городе воспользоваться услугами грумера, чтобы привести в порядок хвостатых переселенцев? Вот новая задача для местных ветврачей.

Сообразительные собаки работают в охране

Почти каждый магазин и контейнер на рынке, особенно продуктовый, имеет своего внештатного охранника. Вот Топик приходит на свой пост в 8 часов утра, за исключением выходных, которые он странным образом точно вычисляет. Важно, как швейцар, впускает каждого клиента и ждет вознаграждения.

Однако такая работа есть далеко не у каждого хвостатого. Видишь худое животное и понимаешь – новенькая в сиротской семье.

Подкармливая по дороге на работу таких собак, я никогда не смотрю им в глаза, потому что в тех глазах вместе с болью и печалью всегда живет надежда. Надежда не на кусок хлеба – надежда на любовь! Они еще те оптимисты: бегут и ищут нашу любовь, бегут, пока есть силы.

В Килийской громаде — одна ветеринарная больница. И в ней нет стационара для животных, отсутствует лаборатория и современное оборудование. А частных ветврачей можно пересчитать по пальцам одной руки.

Только гуманный путь и стерилизация

В Килийской громаде не было и нет зооубежища, поэтому беспризорные коты наводят беспорядок у баков с мусором в микрорайонах города. Бездомные собаки сплачиваются в стаи, пугая взрослых и детей, иногда создавая большую угрозу.

Владельцы домашних животных, зоозащитники-волонтеры — с одной стороны и возмущенные жители громады — с другой, постоянно «штурмовали» местную власть с требованиями решить эту проблему. Глава общества Вячеслав Чернявский заверил граждан: местные власти ищут только гуманные пути, за что я лично благодарна.

Удивительно, но первая масштабная стерилизация в Килии прошла в мае прошлого года, уже во время войны, – были выделены средства на 55 животных. Благодаря совместным усилиям одной зоозащитной организации Одесской области простерилизовали около 200 животных. Как рассказала активистка волонтерского движения Светлана Крещенкова, с начала 2023 жителям громады удалось собрать средства на стерилизацию еще 80 бездомных животных.

Помогает активистам ветврач Александр Бабенко, занимающийся частной практикой уже более 25 лет. Некоторые читатели скажут, что за свою работу частные врачи получают деньги. Это так, но они за свой счет выезжают по срочным просьбам активистов, спасают, делают вакцины беспризорным животным за свой счет или только за частичную оплату лекарств.

Одни делают все, чтобы кормить беспризорных хвостатых, лечить и стерилизовать их за свой счет, найти им новых хозяев, другие — тайно, бездушно выбрасывают животных на улицу, как ненужный хлам.

Почти ежедневно можно увидеть в местных группах Фейсбука посты от зооволонтеров.

Помогли волонтеры Измаила – объединяемся!

В Килийской громаде не существует ни одного общественногоной организации или фонда для помощи животным. За второй год войны на обращение волонтеров ответила общественная организация защиты животных Измаила, которая дважды оказывала существенную помощь в виде кормов для животных: они делились своими запасами.

Связи с зарубежными господами, оказывающими такого рода помощь, у Килийских волонтеров пока нет.

Волонтеры, ветврачи, неравнодушные жители Килии — для животных последняя надежда, поэтому эти люди не опускают руки. Контакты Светланы Крещенковой все неравнодушные могут найти в Фейсбуке, а я, с вашего позволения, охотно отчитаюсь о результате и порадую уважаемое общество фотографиями спасенных животных.

Людмила ЯКИМЕНКО, жительница г. Килия

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