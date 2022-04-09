Военный апрель по-одесски: как там в парке? (фоторепортаж)

Одесский апрель словно изо всех сил старается подбодрить одесситов: смотрите, мол, красота какая, все зацветает, есть чем любоваться-наслаждаться…
Коммунальщики стараются изо всех сил: кажется, каждый кустик приведен в порядок.
А людей в парке очень мало. Здесь в основном гуляют с детьми, присаживаются на скамеечки (очень ненадолго) пожилые люди.
Многие стоят у пруда: черепашками любуются. А черепашек много, они в основном присоединились к коту Витражику. Создается впечатление, что стеклянный кот что-то им рассказывает. Может, сказку?
– Бабушка, а когда воздушная тревога, черепашек прячут?
Бабушка сразу же отвечает:
– Конечно.
– А им не страшно, когда бабахает?
– Нет, они смелые.
Две пожилые женщины рассказывают друг другу, что они испытывают во время всех этих самых «бахов». «Впечатления» сменяются советами, какие капли пить.
Многие по-прежнему не отрываются от своих телефонов (не разговаривают, новости читают), другие совершают пробежки, третьи стараются много ходить.
Очень-очень тихо сейчас в апрельском парке.
И как же красиво!..
Фото Марии Котовой