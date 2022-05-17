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В Одессе зацвела белая акация — символ города (фоторепортаж)

В Одессе зацвела белая акация — символ города (фоторепортаж)

«В цветущих акациях город» — одни из самых узнаваемых слов песни Леонида Утесова «У Черного моря», ставшей неофициальным гимном Одессы. Официальный гимн города тоже связан с этим растением. Им является «Песня об Одессе» — фрагмент оперетты «Белая акация».

Потому цветение акации в Одессе явление отнюдь не заурядное. К сожалению, длится это событие недолго – около недели. Распускаются гроздья акации обычно в конце мая – начале июня. В этом году это случилось даже чуть раньше, в середине последнего месяца весны.

цветущая акация
цветущая акация
цветущая акация
цветущая акация
цветущая акация
цветущая акация
цветущая акация
цветущая акация
цветущая акация

По легенде, саженцы белой акации приобрел на собственные и привез из Вены Дюк де Ришелье. Их раздали одесситам бесплатно, при условии, что они высадят дерево.

В прошлом году в Одессе стартовала акция «1000 белых акаций». Городские власти с помощью горожан хотели высадить на городских улицах 1000 деревьев белой акации. Но довести акцию до конца помешало рашистское вторжение, хотя сотни деревьев все же успели посадить в конце 2021 года.

цветущая акация
цветущая акация
цветущая акация
цветущая акация
цветущая акация
цветущая акация
цветущая акация
цветущая акация
цветущая акация
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Редакция ПРОФИЛЬ

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