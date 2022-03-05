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Военное положение в Одессе, день десятый: как работает Новый базар и что там почем

Военное положение в Одессе, день десятый: как работает Новый базар и что там почем

Старейший одесский Новый базар на десятый день военного положения: рынок работает, продукты есть, равно как и появились некоторые особенности его работы.

Рецепты

Новый базар (он же – Новый рынок, как его именуют чаще) сейчас работает до четырех часов дня. Причина понятна: людям надо добраться домой. Некоторые магазинчики-лотки закрываются раньше четырех дня. Так что рассчитывайте свое время.

Я по-прежнему не увидела на рынке ситуации «все метут». Люди покупают продукты в чуть более «активном режиме», чем раньше.

Что почем?

В мясо-молочном корпусе:

  • свинина – 140-150 грн;
  • говядина «доходит» до 280-300 грн. На рынке я была не с самого утра. Говядины почти не было. Знающие люди дают подсказку: за говядиной на Новый надо приходить пораньше;
  • курятина подорожала. Целая курица – 84-85 грн за 1 кг, цыплята – 83 грн;
  • Стоимость курятины «по частям»:

Новый рынок, курятина

  • творог (в зависимости от жирности) – 140-170 грн;
  • брынза в среднем стоит 150 грн;

«Главные» овощи (как сговорились!) на Новом сейчас почти в одной и той же ценовой палитре:

  • картофель – 30-35 грн;
  • лук – 30-35 грн;
  • морковь – 30-35 грн;
  • капуста – 25-35 грн.

Что касается фруктов, то они тоже есть и их много, в том числе и «экзотики». Называем цены на «обычные»:

  • яблоки – 20-30 грн;
  • лимоны – в среднем от 35 до 50 грн;
  • апельсины – 35-70 грн; в таком же ценовом диапазоне и мандарины.

Макаронных изделий и круп достаточно. Кстати, многие крупы сейчас берут на развес.

Для хозяев кошечек-собачек и другой живности: зоомагазинчики на Новом также работают. Обошла несколько: в них есть корма, переноски (сейчас пользуются спросом) и все прочее. Ну вот разве что бывает, что люди просят какой-то «особенный» корм для своего четвероногого друга, а его не оказывается в наличии.

На Новом рынке работают магазины с бытовой химией и даже магазинчики-«трешки».

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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