Военное положение в Одессе, день 31-й: курс Книжки и Александровского проспекта

Одесса на военном положении, день тридцать первый… Погода балует, впрочем, сейчас все, что не связано с войной, балует. А с войной у нас теперь связано все. Суббота, выходной. На улице глаз сам собой ищет места, где тема «жизнь продолжается» подтверждается жизнеутверждающей живой картинкой.

На Александровском проспекте необычно много людей. Он сейчас – словно один из городских островков, который следует обнадеживающим курсом: открываются кафе и магазинчики, люди гуляют с колясками и присаживаются на скамейки, следуют маршрутки.

А еще радуют кустарники с набухшими почками и прочие признаки весны.

Понятие «какой сегодня курс на Книжке» теперь приобрел и совершенно новое звучание. Книжка стала такой многолюдной, что, можно сказать, здесь кипит жизнь в самом лучшем понимании в сегодняшние дни.

Да, и здесь многие по-прежнему утыкаются в мобильники, за чашкой кофе-какако-чая говорят в основном о наболевшем (тема у всех одна); отметила множество пожилых людей, которые раньше, кажется, на Книжке бывали очень редко.

Не удивительно: здесь много людей, и «курс» Книжки словно сам за себя говорит: «Жизнь продолжается!». Сам рынок работает до 16:00, хотя из вывески следует довоенное – до 18:00.

Открыты все торговые точки. Книжка отлично трудится по всем привычным «направлениям». Все привычные товары-услуги «Книжного рынка» – на месте.

А люди, тем временем, столпились, чтобы послушать балконный концерт. Вот уж, в самом деле, настоящее чудо на военном положении: одесские музыканты поднимают дух, повышают настроение, дарят истинный позитив. Балкон выходит прямо на наш «Книжный рынок», и нужно видеть и слышать, как музыкальные композиции перемежаются аплодисментами многочисленных слушателей.

Среди слушателей – и очень пожилая одесситка Ксения.

– Каждый день прихожу на Книжку, мне здесь не так страшно: людей много, все такие доброжелательные… Тут два часа посидеть – как лекарство. И сердце не так давит…