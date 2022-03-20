Одесский Новощепной ряд: как работают строительные рынки

Одесский Новощепной в дни военного положения словно поставил перед собой задачу стать «психотерапевтическим объектом» для одесситов. Здесь (конечно, не так бурно, как в мирные дни) кипит жизнь.

Люди стоят на обновленных трамвайных остановках, и одесский трамвайчик развозит их и по делам, и по домам.

На обновленном Новощепном стихийной торговли не наблюдается, зато бросается в глаза чистота, которую здесь активно наводят коммунальщики. Небольшие кафешки здесь, правда, закрыты. Аптека работает.

Кстати, многие одесситы проходят по обновленному Новощепному, чтобы просто пройти именно этой дорогой в Преображенский парк – воздухом подышать, присесть на скамейку, поговорить.

– Ну вот, а ты говорила, что строительные рынки в Новощепном не работают. А они – открыты! Сейчас и купим здесь «жидкие гвозди», – с радостью внушает одессит своей жене, делая приятное «открытие».

Да, оба строительных рынка, которые расположены в Новощепном ряду, благополучно работают, и одесситы спешат сюда прикупить что-то особо необходимое для хозяйства – кто за скотчем для окон, кто за стеклами, а кто и за обоями. Кому-то срочно понадобился клей ПВА, а кому-то – какой-то инструмент. В общем, кто за чем.

Жизнь продолжается!

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