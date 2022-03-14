Военное положение в Одессе, день девятнадцатый: на Новом базаре немного понизились цены

На девятнадцатый день военного положения в Одессе мы снова побывали на Новом базаре. Рассказываем, как он теперь работает и что там с ценами на продукты.

Новый базар торгует до четырех часов вечера. Но сразу хочу предупредить: после двух-трех дня там, в общем, делать нечего. Вас встретит почти пустой мясо-молочный корпус и закрытые магазинчики-ларьки. То же самое вы увидите и на оптовом рынке Нового базара.

Купить здесь можно не только продукты питания, но и одежду, бытовую химию, всякие хозяйственные «мелочи».

Что с ценами на продукты. Мы были на Новом базаре 5 марта, на десятый день военного положения в Одессе. Убедились тогда: цены на овощи, курятину и прочие продукты «подзашкаливали».

Сегодня убедились: цены слегка «поползли» вниз.

Что почем?

В мясо-молочном корпусе:

свинина – 120-140 грн;

говядина — 200-250 (а в прошлый раз «доходила» до 300!);

целая курица — 80-85 за килограмм, цыплята — 79-83.

творог (в зависимости от жирности) — 130-160 грн;

брынза в среднем — 140-150 грн;

Подешевел по сравнению с 5 марта картофель. Сейчас его цена колеблется от 20 до 25 грн (на оптовом — 22 грн).

лук — 25-30 грн;

морковь — 25-30 грн;

капуста — 23-30 грн; «молодая» капуста — 70-80 грн;

яблоки — 18-25 грн;

лимоны — в среднем от 30 до 50 грн.

Цены на крупы (на развес) — см. на нашем фото. Они практически такие же и на других точках Нового базара.

Фото Марии Котовой