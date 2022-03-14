Военное положение в Одессе, день девятнадцатый: на Новом базаре немного понизились цены

На девятнадцатый день военного положения в Одессе мы снова побывали на Новом базаре. Рассказываем, как он теперь работает и что там с ценами на продукты.
Новый базар торгует до четырех часов вечера. Но сразу хочу предупредить: после двух-трех дня там, в общем, делать нечего. Вас встретит почти пустой мясо-молочный корпус и закрытые магазинчики-ларьки. То же самое вы увидите и на оптовом рынке Нового базара.
Купить здесь можно не только продукты питания, но и одежду, бытовую химию, всякие хозяйственные «мелочи».
Что с ценами на продукты. Мы были на Новом базаре 5 марта, на десятый день военного положения в Одессе. Убедились тогда: цены на овощи, курятину и прочие продукты «подзашкаливали».
Сегодня убедились: цены слегка «поползли» вниз.
Что почем?
В мясо-молочном корпусе:
- свинина – 120-140 грн;
- говядина — 200-250 (а в прошлый раз «доходила» до 300!);
- целая курица — 80-85 за килограмм, цыплята — 79-83.
- творог (в зависимости от жирности) — 130-160 грн;
- брынза в среднем — 140-150 грн;
Подешевел по сравнению с 5 марта картофель. Сейчас его цена колеблется от 20 до 25 грн (на оптовом — 22 грн).
- лук — 25-30 грн;
- морковь — 25-30 грн;
- капуста — 23-30 грн; «молодая» капуста — 70-80 грн;
- яблоки — 18-25 грн;
- лимоны — в среднем от 30 до 50 грн.
Цены на крупы (на развес) — см. на нашем фото. Они практически такие же и на других точках Нового базара.
Фото Марии Котовой