Вода жизни: целебные свойства и обряды на Крещение Господне: обряды на Крещение

Святая крещенская вода

По народным поверьям, чистая вода — это символ здоровья, очищения, духовного возрождения. А мутная олицетворяет измену, болезнь, неприятность.

Издавна на землях Украины-Руси существовал культ воды. Распространенными были обряды очищения водой, обрызгивания, обливания. Особенно целебной считается «живая вода», святая, «свято-вечерняя», «сретенская», крещенская.

Там, на реке, на Иордане

6 января (по-старому 19-го) завершается двенадцатидневный этап из цикла зимних святок. Крещение (Крещение, Иоанна Крестителя, Водосвятие, Иордана, Богоявление) — весьма почитаемый в народе праздник, который по значению почти равен Рождеству Христову. В этот день освящают воду в реках или озерах, а где их нет — в колодцах.

На реке вырубают прорубь в форме креста, ледяного креста красят свекольным квасом и устанавливают рядом. Священник после недолгой службы погружает в прорубь серебряный крест, хористы поют «У Йордані хрещашуся Тобі, Господи», и после этой молитвы вода считается освященной.

В древности казаки в этот момент поднимали к небу ружья и расстреливали нечистую силу, которая во время освящения воды выпрыгивала из проруби.

Когда вода была освящена, люди подходили к проруби и набирали ее в свою посуду, а казаки еще и купались.

В прорубь — за исцелением и прощением

На Крещение вода приобретает целебные свойства, способные лечить больных и оберегать дом от злых духов. Она сохраняется в течение года и не портится.

Это загадочный факт, который ученые могут только констатировать.

Существует также поверье, что тот, кто искупается на Крещение в проруби, смоет с себя все грехи, очистится духовно, а также не будет болеть весь год.

Народная традиция купаться на Крещение в ледяной воде реки Кодымы возродилась более десятка лет назад в селе Гвоздавка Первая Зеленогорской общины. Таинство начинается после полуночи, когда священник благословляет воду, трижды погружая в нее крест.

Каждый раз к традиции зимнего купания присоединяется добрых полсотни людей. В прорубь погружаются старые и малые. Выходя из воды, рассказывают, что холода не чувствуют, а тело словно огнем обжигает. Ощущение такое, будто заново родились.

Целебная Богоявленская вода

Сведения о целебности крещенской воды сохранялись от первых веков после Рождества Христова.

Еще в IV веке Иоанн Златоуст писал: «Христос хрестився і освятив природну воду, і тому на свято Хрещення усі, почерпнувши води опівночі, приносять її додому і зберігають увесь рік. Ця вода не псується довгий час».

Крещенской водой освящают дома, усадьбы, скот и посевы, дают пить людям, которые не могли причащаться. Освященную воду хранят у образов и пользуются ею как оберегом и лечебным средством.

Кроме воды, целебным считается и крещенский снег, который помогает при головокружении и онемении ног. Его также бросали в колодцы с надеждой, что вода не высохнет даже в жаркое лето.