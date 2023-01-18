Крещение: кто такие крестные и почему раньше не спешили креститься

Ежегодно 19 января православные христиане отмечают праздник Крещения, который считается одним из самых значимых в христианском мире. По преданию, именно в этот день Иисус подарил людям возможность крещением избавиться от грехов и возродиться для духовной жизни.

В древности в этот день крестили всех неофитов, а сегодня принимать крещение человек может не только в праздничный, а и в любой другой день.

Для чего нужен обряд крещения

Крещение признают все христианские конфессии. Участвуя в обряде, человек как бы смывает с себя первородный грех, а также все грехи, которые он совершил до крещения. Только приняв обряд крещения, человек получает возможность участвовать во всех таинствах церкви, и прежде всего в Евхаристии.

Почему раньше не спешили креститься

Крестить старались только тех, кто принимал крещение сознательно, поэтому детей крестили редко. Также и многие взрослые люди откладывали свое крещение до седых волос, рассчитывая пожить в наслаждениях и грехах, а затем очиститься крещением и умереть безгрешным.

Тогда и появилось правило крестить младенцев уже на восьмой день, а иногда даже раньше. Правилами современной церкви не предусмотрено определенное время для крещения младенцев, однако верующие обычно крестят своих детей в период с восьмого по сороковой день жизни.

Сколько раз и когда можно принимать крещение

Креститься можно в любом возрасте, однако это таинство совершается всего один раз за всю жизнь. Дело в том, что крещение считается духовным рождением, и повториться не может — так же, как и физическое.

Для принятия крещения от взрослого человека требуется вера, добровольное желание и осознание того, что отныне он должен жить сообразно божьим законам. Для взрослого человека перед крещением обязательно искреннее покаяние в совершенных грехах.

Как появились крестные при крещении

Обычай иметь крестных появился во времена гонений на христиан, когда верующие собирались в потаенном месте. Человек, который желал принять христианскую веру, должен был найти поручителя и с их помощью попасть в собрание христиан. После крещения поручитель продолжал помогать крестнику и способствовал его духовному росту.

Для детей крестные обязательны, так как они являются поручителями и несут ответственность перед Богом за духовное воспитание своих крестников. Крестными могут быть бабушки, дедушки, братья, сестры, друзья, знакомые, родные братья и сестры. Однако при этом они сами должны быть крещеными людьми.

Если крещение принимает взрослый человек, то крестные ему не обязательны.

Что можно и нельзя некрещеному человеку?

Некрещеный человек, равно как и представитель любой иной конфессии, может присутствовать в христианском храме и на службах. Единственным исключением из этого правила является запрет для некрещеных посещать утреннюю службу — литургию, до самого окончания таинства Евхаристии.

Некрещеному также не следует вкушать просфорки или пить святую воду, да и креститься до принятия крещения не принято, хотя это грехом и не является.

Некрещеный человек может молиться, прикладываться к образам, ставить свечи и подавать записки за крещеных родственников. Молиться за некрещеных родственников можно только дома, своими словами.

Как поступают, если нет уверенности в крещении человека

Если точно неизвестно, крещен ли человек, то в христианстве используется так называемое условное крещение. При этом используется следующая формула: «Если ты не крещен, то я крещаю тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа». Такую же форму крещения предлагает требник митрополита Петра Могилы.

Крещение отмечали раньше Рождества

Крещение — один из самых ранних христианских праздников. Считается, что его стали отмечать даже раньше Рождества, еще при жизни апостолов. Сначала Рождество и Крещение были одним праздником, который назывался Богоявление. Потом эти дни стали отмечать раздельно. Сейчас Крещение имеет и другие названия — Феофания или Епифания.

Праздник Крещения хранит множество обычаев, в которых тесно переплелись церковные и языческие обряды. Одно из самых главных событий этого дня — освящение воды не только в церквах, но и водоемах. Кроме того, по традиции, во время водосвятия в небо выпускают голубей, которые символизируют дух Божий.

Считается, что крещенская вода способна исцелить от болезней и укрепить душевные силы. Ей также приписывают способность очищать накопившийся эмоциональный и психологический негатив. С полуночи 18 января до полуночи 19 января вода в водоемах приобретает необычные свойства, которые сохраняет в течение года. Доказано, что даже обычная вода в Крещение обладает целебной силой. Кстати, такими же качествами обладает и вода из крещенского снега. Хранить крещенскую воду принято год — до следующего.

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