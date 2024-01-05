Новини Одеси та Одеської області

Вода життя: цілющі властивості та обряди на Водохреще

Вода життя: цілющі властивості та обряди на Водохреще

Йордан (Водохреще чи Водохрестя) — заключне свято в низці дохристиянських та християнських зимових свят, присвячених Святителю давнини — Воді.

Свята водохресна вода

За народними повір’ями, чиста вода – це символ здоров’я, очищення, духовного відродження. А каламутна уособлює зраду, хворобу, прикрість.

З давніх-давен на землях України-Русі існував культ води. Поширеними були обряди очищення водою, кроплення, обливання. Особливо цілющою вважається «жива вода», свячена, «свято-вечірня», «стрітенська», водохресна.

Там, на річці, на Йордані

ополонка

6 січня (по-старому 19-го) завершується дванадцятиденний етап із циклу зимових святок. Водохреще (Хрещення, Івана Хрестителя, Водосвяття, Йордана, Богоявлення) — вельми шановане в народі свято, яке за значенням майже дорівнює Різдву Христовому. Цього дня освячують воду в річках або озерах, а де їх немає — у колодязях.

На річці вирубують ополонку у формі хреста, крижаного хреста фарбують буряковим квасом і встановлюють поруч. Священник після недовгої відправи занурює в ополонку срібного хреста, хористи співають «У Йордані хрещашуся Тобі, Господи», і після цієї молитви вода вважається освяченою.

У давнину козаки в цей момент підіймали до неба рушниці і розстрілювали нечисту силу, котра під час освячення води вистрибувала з ополонки.

Коли вже воду було освячено, люди підходили до ополонки і набирали її у свій посуд, а козаки ще й купались.

В ополонку – за зціленням і прощенням

чоловік у воді на водохрещення

На Водохреще вода набуває цілющих властивостей, здатних лікувати хворих та оберігати домівку від злих духів. Вона зберігається впродовж року і не псується.

Це загадковий факт, який вчені можуть лише констатувати.

Існує також повір’я, що той, хто викупається на Водохрещу в ополонці, змиє із себе всі гріхи, очиститься духовно, а також не хворітиме весь рік.

Народна традиція купатися на Водохреще в крижаній воді річки Кодими відродилась більше десятка літ тому у селі Гвоздавка Перша Зеленогірської громади. Таїнство розпочинається після опівночі, коли священник благословляє воду, тричі занурюючи в неї хреста.

Щоразу до традиції зимового купання долучається добра півсотня  людей. В ополонку занурюються старі й малі. Виходячи з води, розповідають, що холоду не відчувають, а тіло наче вогнем обпікає. Відчуття таке, ніби заново народилися.

Цілюща Богоявленська вода

Відомості про цілющість хрещенської води зберігалися від перших віків після Різдва Христового.

Ще у IV столітті Іоан Золотоуст писав: «Христос хрестився і освятив природну воду, і тому на свято Хрещення усі, почерпнувши води опівночі, приносять її додому і зберігають увесь рік. Ця вода не псується довгий час».

Хрещенською водою освячують оселі, садиби, худобу і посіви, дають пити людям, які не могли причащатися. Освячену воду зберігають біля образів й користуються нею як оберегом та лікувальним засобом.

Окрім води, цілющим вважається і хрещенський сніг, який допомагає при запамороченні та онімінні ніг. Його також кидали в криниці з надією, що вода не висохне навіть у спекотне літо.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати