Владислав Ильницкий: как талантливый скульптор и резчик был сапером под Мариуполем

Если не попробуешь — не поймешь на что способен

Владислав был в поисках работы, когда отец Антоний пригласил его в монастырь, где нужно было вырезать из камня иконостас. Осознавая, что эта работа требует незаурядного мастерства, Владислав почувствовал силу и уверенность в том, что справится.

Здесь, в Лядовском монастыре, он попробовал себя в роли мастера-резчика, увидел, как работают другие творцы по камню и дереву, и почувствовал, что это и есть дело его жизни.

Сказалось умение рисовать, умело использовать свои знания при освоении новой профессии.

— По специальности я не скульптор, до этого работал строителем. Потом попробовал резать, и эта работа меня пленила. А как понять, на что ты способен, если не попробуешь что-то новое? Вот я и попробовал, — размышляет скульптор.

Работы мастера высоко оценили, поэтому начали поступать заказы от других монастырей и храмов, от частных лиц и учреждений. Художник-самоучка семь лет посвятил духовной тематике.

Лядовский Усекновенский скальный мужской монастырь считается одним из семи чудес Виннитчины. Он находится на скальной террасе 90-метровой горы над Днестром, протекающим вблизи села Лядова Могилев-Подольского района. Это один из древнейших православных скальных монастырей Украины: в молитве и покаянии монахи здесь служат Господу уже более тысячи лет. А основал его родоначальник православного монашества в Киевской Руси преподобный Антоний Печерский. Он же основал и Киево-Печерскую лавру.

Сапер с позывным «Скульптор»

С первых дней войны Владислав Ильницкий стал в ряды волонтеров. Помогал вместе с Александром Котенко и Александром Мусиенко воинам 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» и 9-го отдельного мотопехотного батальона «Винницкие скифы». Тогда же мастер создал Памятный знак Героям Небесной Сотни, который установлен в его родном городе Гайсине.

А потом почувствовал, что должен вместе с воинами бороться за целостность и независимость государства.

— Сергей Леонидович, зачислите меня в свой батальон, — обратился он к Сергею Котенко, командиру «девятки», которая тасовалась в Кодыме.

Вскоре художник стал осваивать военное дело, став старшим солдатом инженерно-саперного подразделения. Сапер сразу попал под Мариуполь, в Водяное. Тогда же за Владиславом закрепился позывной «Скульптор».

Однако в июле 2022 года Владислав Ильницкий вынужден был сойти с фронтовых дорог по состоянию здоровья.

— Жаль, что не могу продолжить с друзьями гнать с нашей земли врага. В этой войне погибло много моих друзей и командир — Сергей Котенко. Он был справедливым и настоящим. Он был примером мужества, — вспоминает воин.

«Крыло Ангела» для побратима

Самым ценным для него является Знак почета батальона, вытесанный из камня. Он находится на пункте постоянной дислокации в городе Кодыма. Его работы также были представлены на выставке ветеранов АТО в Киеве.

Сегодня мастер работает с камнем и деревом, артбетоном и роговым материалом в своем родном городе. Колдует над скульптурами для парка, для храмов Киевского патриархата, выполняет частные заказы. А недавно для побратима он изготовил кулон «Крыло Ангела», на котором изображен Герб Украины.

В своем творчестве имеет поддержку родителей, жены и дочерей.

И продолжает заниматься волонтерством. А также готовится вести инструкторские курсы для гражданских, желающих пополнить армейские ряды.