Владислав Ильницкий: как талантливый скульптор и резчик был сапером под Мариуполем

Храбрый воин, талантливый скульптор, резчик Владислав Ильницкий является автором скульптурных произведений. Его работы нашли свое место во многих уголках Украины: в монастырях, церквях, парках, в частных коллекциях. А благословил его в мир искусства настоятель Лядовского монастыря, его старший брат — отец Антоний.
Если не попробуешь — не поймешь на что способен
Владислав был в поисках работы, когда отец Антоний пригласил его в монастырь, где нужно было вырезать из камня иконостас. Осознавая, что эта работа требует незаурядного мастерства, Владислав почувствовал силу и уверенность в том, что справится.
Здесь, в Лядовском монастыре, он попробовал себя в роли мастера-резчика, увидел, как работают другие творцы по камню и дереву, и почувствовал, что это и есть дело его жизни.
Сказалось умение рисовать, умело использовать свои знания при освоении новой профессии.
— По специальности я не скульптор, до этого работал строителем. Потом попробовал резать, и эта работа меня пленила. А как понять, на что ты способен, если не попробуешь что-то новое? Вот я и попробовал, — размышляет скульптор.
Работы мастера высоко оценили, поэтому начали поступать заказы от других монастырей и храмов, от частных лиц и учреждений. Художник-самоучка семь лет посвятил духовной тематике.
Лядовский Усекновенский скальный мужской монастырь считается одним из семи чудес Виннитчины. Он находится на скальной террасе 90-метровой горы над Днестром, протекающим вблизи села Лядова Могилев-Подольского района. Это один из древнейших православных скальных монастырей Украины: в молитве и покаянии монахи здесь служат Господу уже более тысячи лет. А основал его родоначальник православного монашества в Киевской Руси преподобный Антоний Печерский. Он же основал и Киево-Печерскую лавру.
Сапер с позывным «Скульптор»
С первых дней войны Владислав Ильницкий стал в ряды волонтеров. Помогал вместе с Александром Котенко и Александром Мусиенко воинам 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» и 9-го отдельного мотопехотного батальона «Винницкие скифы». Тогда же мастер создал Памятный знак Героям Небесной Сотни, который установлен в его родном городе Гайсине.
А потом почувствовал, что должен вместе с воинами бороться за целостность и независимость государства.
— Сергей Леонидович, зачислите меня в свой батальон, — обратился он к Сергею Котенко, командиру «девятки», которая тасовалась в Кодыме.
Вскоре художник стал осваивать военное дело, став старшим солдатом инженерно-саперного подразделения. Сапер сразу попал под Мариуполь, в Водяное. Тогда же за Владиславом закрепился позывной «Скульптор».
Однако в июле 2022 года Владислав Ильницкий вынужден был сойти с фронтовых дорог по состоянию здоровья.
— Жаль, что не могу продолжить с друзьями гнать с нашей земли врага. В этой войне погибло много моих друзей и командир — Сергей Котенко. Он был справедливым и настоящим. Он был примером мужества, — вспоминает воин.
«Крыло Ангела» для побратима
Самым ценным для него является Знак почета батальона, вытесанный из камня. Он находится на пункте постоянной дислокации в городе Кодыма. Его работы также были представлены на выставке ветеранов АТО в Киеве.
Сегодня мастер работает с камнем и деревом, артбетоном и роговым материалом в своем родном городе. Колдует над скульптурами для парка, для храмов Киевского патриархата, выполняет частные заказы. А недавно для побратима он изготовил кулон «Крыло Ангела», на котором изображен Герб Украины.
В своем творчестве имеет поддержку родителей, жены и дочерей.
И продолжает заниматься волонтерством. А также готовится вести инструкторские курсы для гражданских, желающих пополнить армейские ряды.