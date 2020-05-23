Вкусно с «Одесской жизнью»: завтракаем японскими блинчиками

Это простое в приготовлении блюдо потребует от вас только хорошего настроения и немного терпения.

Состав (на 6 порций): 120 гр муки; 1 столовая ложка крахмала; 1 чайная ложка разрыхлителя; щепотка ванилина; 3 столовые ложки сахара; 4 яйца; 120 гр молока.

Принадлежности: сковорода, миксер, кулинарные кольца.

Процесс:

1. Отделите белки от желтков. Тщательно смешайте желтки с молоком, ванилином и разрыхлителем.

2. Просейте муку просейте и смешайте ее с крахмалом и разрыхлителем. Полученную смесь добавьие к желткам и хорошо размешайте венчиком, пока консистенция массы не будет однородной и густой, напоминающей заварной крем.

3. Белки взбейте с сахаром до достижения устойчивых пиков.

4. С помощью силиконовой лопатки осторожно соедините белковую массу с желтками и мукой, двигаясь снизу вверх и как бы накрывая тестом белки. Белки следует добавлять в три приема.

5. Смажьте поверхность сковороды небольшим количеством растительного масла. Хорошо промаслите внутреннюю поверхность кондитерского кольца.

6. Разместите сковороду на огне чуть ниже среднего, дайте поверхности прогреться, поместите кольцо и выложите в него тесто так, чтобы наполнить кольцо наполовину. Тут же плесните в посуду примерно столовую ложку воды и накройте крышкой, чтобы не выпустить пар.

7. Жарьте каждый оладушек 3–4 минуты с закрытой крышкой сковороды, пока верхушка не схватится полностью, а тесто не увеличится в размере. Переверните и готовьте ещё 2–3 минуты с другой стороны. Готовность можно проверить зубочисткой.

ВАЖНО! Перед тем как выливать следующую порцию теста, полностью очистите и снова хорошо промаслите кольцо.

Подача: с сахарной пудрой, с маслом и сиропом, с вареньем, с медом и ягодами или с другими топпингами по вашему вкусу.

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