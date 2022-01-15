Новости Одессы и Одесской области

Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта выпечки из слоеного теста

Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта выпечки из слоеного теста

Три идеи выпечки из слоеного теста подойдут на все случаи жизни – завтрак, обед и ужин.

Хлебные палочки

Подписаться

палочки

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • слоеное тесто – 1 упаковка,
  • твердый сыр – 150 г,
  • мука и зелень – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Слоеное тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности. Разрезать тесто на четыре равных прямоугольника. Посыпать тертым твердым сыром и рубленой зеленью. Нарезать полосками, свернуть спиральками и выпекать в разогретой до 180°С духовке до золотистого цвета.

Бублики с начинкой

бублики

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • слоеное тесто – 1 упаковка,
  • яйцо – 1 шт., кетчуп,
  • твердый сыр, оливки, кунжут – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Слоеное тесто раскатать, нарезать полосками 5х15 см. Смазать центр полосок кетчупом и посыпать тертым сыром. Хорошо защипать, свернуть в кольца и соединить края. В начинку добавить нарезанные оливки. Выложить заготовки на застеленный пергаментной бумагой противень. Смазать взбитым яйцом, посыпать кунжутом или маком. Выпекать в разогретой до 180°С духовке около 20 минут.

Слоеный пирог

пирог

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • слоеное тесто – 1 упаковка,
  • твердый сыр – 100 г,
  • ветчина – 150 г, яйца – 2 шт.,
  • соль и приправы – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Противень застелить фольгой или бумагой для выпечки. Разделить слоеное тесто на две части и раскатать на присыпанной мукой поверхности. Выложить на противень слой теста, посыпать тертым сыром и разложить тонкие ломтики ветчины. Разбить яйца на ветчину и размять желтки вилкой. Посыпать солью и пряностями по вкусу. Выложить еще один слой ветчины, посыпать тертым сыром. Накрыть пирог оставшимся тестом, смазать взбитым вилкой яичным желтком или молоком. Отправить противень в разогретую до 180°С духовку на 30 минут.

Ранее мы рассказывали о том, какие можно приготовить вкусные ароматные супы.

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить