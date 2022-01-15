Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта выпечки из слоеного теста

Три идеи выпечки из слоеного теста подойдут на все случаи жизни – завтрак, обед и ужин.

Хлебные палочки

ИНГРЕДИЕНТЫ:

слоеное тесто – 1 упаковка,

твердый сыр – 150 г,

мука и зелень – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Слоеное тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности. Разрезать тесто на четыре равных прямоугольника. Посыпать тертым твердым сыром и рубленой зеленью. Нарезать полосками, свернуть спиральками и выпекать в разогретой до 180°С духовке до золотистого цвета.

Бублики с начинкой

ИНГРЕДИЕНТЫ:

слоеное тесто – 1 упаковка,

яйцо – 1 шт., кетчуп,

твердый сыр, оливки, кунжут – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Слоеное тесто раскатать, нарезать полосками 5х15 см. Смазать центр полосок кетчупом и посыпать тертым сыром. Хорошо защипать, свернуть в кольца и соединить края. В начинку добавить нарезанные оливки. Выложить заготовки на застеленный пергаментной бумагой противень. Смазать взбитым яйцом, посыпать кунжутом или маком. Выпекать в разогретой до 180°С духовке около 20 минут.

Слоеный пирог

ИНГРЕДИЕНТЫ:

слоеное тесто – 1 упаковка,

твердый сыр – 100 г,

ветчина – 150 г, яйца – 2 шт.,

соль и приправы – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Противень застелить фольгой или бумагой для выпечки. Разделить слоеное тесто на две части и раскатать на присыпанной мукой поверхности. Выложить на противень слой теста, посыпать тертым сыром и разложить тонкие ломтики ветчины. Разбить яйца на ветчину и размять желтки вилкой. Посыпать солью и пряностями по вкусу. Выложить еще один слой ветчины, посыпать тертым сыром. Накрыть пирог оставшимся тестом, смазать взбитым вилкой яичным желтком или молоком. Отправить противень в разогретую до 180°С духовку на 30 минут.

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