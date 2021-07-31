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Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта холодных десертов

Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта холодных десертов

Жарко и хочется мороженого? Можно заменить его интересными холодными десертами!

Ледяной десерт из дыни

десерт дыня

Ингредиенты: дыня — 1.5 кг, сок лимона — 3 ст. ложки, сахар — 220 г.

Приготовление. Дыню разрезать на две части, удалить семена и очистить от корочки. Мякоть дыни измельчить в блендере, добавить сок лимона и сахар. Тщательно перемешать и переложить в контейнер для заморозки, поставить на один час в морозильную камеру. Контейнер достать из морозилки, тщательно перемешать и поставить обратно. Через час десерт снова достать, перемешать и оставить в морозильной камере до подачи на стол.

Холодный десерт с малиной

десерт малина

Ингредиенты: йогурт — 450 мл, малина — горсть, растительное масло — 3 капли.

Приготовление. Форму для запекания застелить фольгой, чтобы она накрыла бортики. Смазать фольгу растительным маслом. Взять сладкий йогурт по вкусу и вылить весь на фольгу. Далее выложить на йогурт малину и отправить в морозильную камеру примерно на 4 часа. Уже готовый десерт достать за бортики фольги из формы. Переложить пласт на доску и порезать на кусочки.

Бланманже с фруктами

бланманже фрукты

Ингредиенты: молоко — 100 мл, творог — 250 г, сахарный песок — 0,5 стак., сметана — 0,5 стак., желатин — 15 г, фрукты или ягоды — по вкусу.

Приготовление. В молоко насыпать желатин и оставить на 20 минут набухать. Перемешать блендером творог, сахар и сметану до однородной массы. Фрукты или ягоды очистить и порезать на маленькие кусочки. Молоко с желатином нагреть на плите, но не доводить до кипения. Помешивать ложкой до полного растворения желатина в молоке. Горячее молоко медленно, тоненькой струей влить в творожную массу при постоянном помешивании. После добавить фрукты. Творожную массу хорошо перемешать и переместить в формочки из силикона. Отправить бланманже в холодильник на 2 часа. Перед подачей десерт достать из формочек и посыпать тертым шоколадом или корицей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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