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Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта осенних десертов

Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта осенних десертов

Не знаете, как поднять себе настроение? Тогда попробуйте приготовить два очень вкусных десерта. Это займет немногим больше пяти минут.

Хлебный пудинг

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пудинг

ИНГРЕДИЕНТЫ: нарезанный черствый хлеб — 250-300 г, яйца — 2 шт., молоко — 500 г, какао-порошок — 2 ст. ложки, ванильный экстракт — 1 ч. ложка, корица — 1 ч. ложка, сахар — 1/4 стак., шоколад в гранулах — 3/4 стак., сливочное масло — 20 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Духовку разогреть до 175°С. Положить хлеб в круглую, смазанную сливочным маслом, глубокую форму для пирога. В миске смешать яйца, молоко, сахар, немного соли, ваниль, какао и корицу. Добавить шоколадные гранулы. Полить смесью хлеб и аккуратно перемешать. Дать постоять 15-20 минут, чтобы хлеб впитал жидкость. Выпекать 30-40 минут, пока пудинг не застынет, но он не должен пересохнуть.

Карамелизированные бананы

бананы

ИНГРЕДИЕНТЫ: банан — 2 шт., сливочное масло — 2 ст. ложки, сахар — 2 ст. ложки, корица, изюм, мороженое или творог — по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. На сковороде растопить сливочное масло. Добавить нарезанные кружками бананы и сахар. Жарить до золотистого цвета и консистенции сиропа. Посыпать бананы корицей и выложить поверх мороженого или творога с изюмом.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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