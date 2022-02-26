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Вкусно с «Одесской жизнью»: рецепт филе хека в молоке

Вкусно с «Одесской жизнью»: рецепт филе хека в молоке

Тушеное филе хека в молоке — это ароматное, вкусное и сочное блюдо, которое можно подавать на любое застолье. Сухое мясо белой рыбы получается нежным, а готовить его просто и быстро. Убедитесь в этом сами.

Рецепты

Для того чтобы приготовить филе хека в молоке, нам понадобятся:

  • хек — 1 кг,
  • лук — 1 шт.,
  • помидоры — 1 шт.,
  • молоко или сливки — 200 мл,
  • чеснок — 1 зубчик,
  • лимон — 1 шт.,
  • зелень, порошок паприки, куркумы, имбиря, соль и перец — по вкусу.

1 Филе хека порезать небольшими кусочками и сложить в глубокую миску. Посыпать солью, куркумой и полить лимонным соком. Хорошо перемешать и оставить мариноваться на полчаса. НЮАНС: если это охлажденная рыба, ее нужно хорошо промыть, затем в кастрюле довести воду до кипения, снять с огня и выложить в воду рыбу. Закрыть крышкой и оставить на две минуты, вынуть рыбу и отделить от костей.

2 Помидоры, лук и чеснок мелко нарезать. В сковороде нагреть растительное масло и обжарить до светлого золотистого цвета лук и чеснок. Добавить нарезанные кубиками помидоры. Приправить молотой паприкой и имбирем. Томить на огне еще две минуты.

3 В сковороду к овощам влить молоко или сливки. Готовить соус в течение 10 минут. Затем добавить филе хека и тушить рыбу до готовности. Посолить и поперчить. Филе хека в молоке подавать с отварным картофелем или рисом, сверху посыпать рубленой зеленью. НЮАНС: молоко и сливки можно заменить на обычный бульон или кипяченую воду, добавив специй и приправ, сливочное масло или тертый плавленый сырок.

рецепт хек в молоке

Ориентировочная стоимость блюда — 158 грн.

Готовила Анастасия ЕПУРЬ

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