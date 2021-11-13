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Вкусно с «Одесской жизнью»: печеные яблоки с творогом, изюмом и коньяком

Вкусно с «Одесской жизнью»: печеные яблоки с творогом, изюмом и коньяком

У вас осенняя депрессия и вы не знаете, что с этим делать? Тогда запоминайте рецепт хорошего настроения — печеные яблоки с творогом, изюмом и коньяком! Этот вкусный и по-настоящему осенний десерт избавит от любой хандры.

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Для того чтобы приготовить печеные яблоки с творогом, изюмом и коньяком, нам понадобятся: творог — 100 г, яичный желток — 1 шт., изюм — 1 ст. ложка, яблоки — 4 шт., рубленый миндаль или грецкие орехи — 1 ст. ложка, мед — 1 ст. ложки, ром или коньяк — 1 ст. ложка.

1 Яблоки помыть, вырезать сердцевину, стараясь не прорезать фрукты насквозь.
НЮАНС: яблоки обязательно должны быть крупного размера, не червивые, желательно сладкие. Если они кислые, их следует подсластить, потому что при запекании кислые яблоки станут еще кислее.

2 Смешать ингредиенты: творог с яичным желтком, добавить изюм, рубленые орехи,, ром или коньяк, заправить ложкой меда. Все аккуратно перемешать до образования однородной массы.

3 Начинить получившейся массой яблоки и переложить их в смазанную маслом форму, также можно взять пергаментную бумагу.

4 Выпекать яблоки в разогретой духовке около 20-30 минут. Перед подачей десерт немного остудить.
НЮАНС: если духовка разогрета слишком сильно, яблоки могут лопнуть, если наоборот, то не пропекутся. Поэтому выбираем оптимальную температуру — 1800С. Перед запеканием с помощью зубочистки сделайте несколько поколов в кожуре яблок.

 Ориентировочная стоимость блюда – 85 грн.

Готовила Анастасия ЕПУРЬ

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить вкусную запеканку из цветной капусты.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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