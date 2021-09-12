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Вкусно с «Одесской жизнью»: куриные рулетики с грибами и сыром

Вкусно с «Одесской жизнью»: куриные рулетики с грибами и сыром

Теплые куриные рулетики, фаршированные грибами и сыром, понравятся всем членам семьи. Это блюдо можно подать на обед, ужин или украсить им праздничный стол.

Для того чтобы приготовить куриные рулетики с грибами и сыром, нам понадобится: куриное филе — 4 шт., шампиньоны — 250 г, лук репчатый — 1 шт., сыр твердый — 100 г, майонез — 2 ст. ложки, горчица— 1 ч. ложка, яйцо — 1 шт., мука пшеничная — 0,3 стакана, сухари панировочные — 0,5 стакана, петрушка, прованские травы, соль и перец — по вкусу.

куриный рулетик

1 В сковороде нагреть растительное масло. Обжарить мелко нарезанный лук до светлого золотистого цвета. Затем добавить нарезанные грибы. Жарить все вместе до готовности грибов. По вкусу посолить и поперчить. Убрать сковороду с огня. Начинку немного остудить. Добавить тертый сыр и рубленую петрушку. Хорошо перемешать.

2 Куриное филе вымыть, насухо вытереть бумажным полотенцем. Каждое филе разрезать вдоль пополам, не дорезая до конца 1 см. Развернуть книжкой и слегка отбить. Мясо посолить и поперчить с двух сторон.

НЮАНС: если мясо курицы замочить в стакане молока или смазать сметаной на час, при запекании оно получится более сочным и нежным.

3 Горчицу смешать с майонезом и прованскими травами. Ломтики филе смазать соусом. На край выложить немного начинки и аккуратно свернуть в плотный рулетик.

4 Куриные рулеты обвалять в муке, затем окунуть во взбитое яйцо и запанировать в молотых сухарях. Обжарить в раскаленном масле со всех сторон до румяной корочки.

5 Куриные рулетики с грибами довести до готовности в духовке еще 15-20 минут при температуре 180°C.

НЮАНС: кулинары советуют запекать любое белое мясо при 120°C.

куриный рулетик

 Ориентировочная стоимость блюда — 160 грн.

Готовила Анастасия ЕПУРЬ

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