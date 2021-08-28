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Вкусно с «Одесской жизнью»: две идеи, как приготовить филе рыбы

Вкусно с «Одесской жизнью»: две идеи, как приготовить филе рыбы

Рыбное филе – это нежный продукт, который требует аккуратности в приготовлении. А чтобы рыбное блюдо всегда получалось, делимся несложными вкусными рецептами.

Рыба к пиву

рыба к пиву

ИНГРЕДИЕНТЫ: филе любой белой морской рыбы – 500 г, яйца – 2 шт., сухари панировочные – 1 стак., мука пшеничная – 0,5 стак., сушеный тимьян – 1 ч. ложка, соль и перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Филе рыбы очистить от косточек и порезать порционными кусочками. Приправить солью и перцем, сушеным тимьяном. В глубокой тарелке взбить яйцо с одной столовой ложкой воды. В одну пиалу насыпать муку, в другую – панировочные сухари. Кусочки рыбы обвалять в муке, затем окунуть во взбитое яйцо и запанировать в сухарях. Филе выложить на смазанный маслом противень. Запекать в духовке 10-12 минут. Затем перевернуть на другую сторону и готовить еще 4-5 минут. Подавать рыбу с соусом тартар.

Филе хека в молоке

рыба в молоке

ИНГРЕДИЕНТЫ: хек – 1 кг, лук репчатый – 1 шт., помидоры – 1 шт., молоко – 200 мл, чеснок – 1 зубчик, паприка – 0,5 ч. ложки, куркума – 1,5 ч. ложки, лимон – 1 шт., соль и молотая паприка – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Филе порезать небольшими кусочками, посыпать солью, куркумой и полить лимонным соком, перемешать и мариновать 25-30 минут. Помидоры, лук и чеснок мелко порезать. В сковороде нагреть растительное масло. Обжарить до светлого золотистого цвета лук и чеснок. Добавить нарезанные кубиками помидоры. Приправить молотой паприкой. Томить на огне 2-3 минуты, помешивая. В сковороду влить молоко. Готовить соус 10 минут, затем добавить филе хека. Тушить до готовности рыбы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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