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Вкусно с “Одесской жизнью”: два рецепта домашнего плова

Вкусно с “Одесской жизнью”: два рецепта домашнего плова

В Одессе и области традиционный плов могут готовить не только с говядиной или бараниной. Его подают с овощами,
куриным филе, тыквой и сухофруктами. Предлагаем вам несколько вкусных рецептов.

Плов с яблоками и тыквой

плов с яблоками и тыквой

Ингредиенты:

  • рис – 100 г,
  • куриное филе – 1 шт.,
  • мякоть тыквы – 200 г,
  • яблоко – 1 шт.,
  • морковь – 1 шт.,
  • чеснок – 3–4 зубчика,
  • сахар – 2-3 ст. ложки,
  • соль – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. В сковороду налить подсолнечное масло, чтобы полностью покрыло дно. Куриное филе нарезать мелкими кубиками и тушить в масле 15–20 минут. Промытый рис поместить в сковороду и покрыть водой (около 1-2 см). Мякоть тыквы порезать небольшими
кубиками и поместить в сковороду. Тушить 15-20 минут. Позже мелко нарезать яблоки и также добавить их в плов. Чеснок, сахар, соль, специи добавить за несколько минут до готовности.

Овощной плов

плов с овощами

Ингредиенты:

  • рис басмати – 60 г,
  • морковь – 3 шт.,
  • репчатый лук – 1 шт.,
  • чеснок – 1–3 зубчика,
  • овощной бульон или вода – 600 мл,
  • топленое или растительное масло,
  • куркума, кинза, соль и перец горошком – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Рис промыть, залить холодной водой и оставить на 30 минут. Затем откинуть на сито. Морковь нарезать тонкой соломкой. Лук и чеснок измельчить. Кинзу разобрать на листики. В ступке сдавить чеснок, кинзу и куркуму в пасту. В глубокой сковороде разогреть масло и обжарить лук. Добавить приготовленную в ступке смесь и обжаривать ее три минуты.

После добавить рис, перемешать, уменьшить огонь и готовить, аккуратно помешивая, примерно пять минут. После немного посолить и добавить морковь. Влить теплый бульон или воду и на сильном огне довести до кипения. Затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и готовить еще 15 минут.

Фото: povar.ru

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