В Одессе и области традиционный плов могут готовить не только с говядиной или бараниной. Его подают с овощами, куриным филе, тыквой и сухофруктами. Предлагаем вам несколько вкусных рецептов.

Плов с яблоками и тыквой

Ингредиенты:

рис – 100 г,

куриное филе – 1 шт.,

мякоть тыквы – 200 г,

яблоко – 1 шт.,

морковь – 1 шт.,

чеснок – 3–4 зубчика,

сахар – 2-3 ст. ложки,

соль – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. В сковороду налить подсолнечное масло, чтобы полностью покрыло дно. Куриное филе нарезать мелкими кубиками и тушить в масле 15–20 минут. Промытый рис поместить в сковороду и покрыть водой (около 1-2 см). Мякоть тыквы порезать небольшими

кубиками и поместить в сковороду. Тушить 15-20 минут. Позже мелко нарезать яблоки и также добавить их в плов. Чеснок, сахар, соль, специи добавить за несколько минут до готовности.

Овощной плов

Ингредиенты:

рис басмати – 60 г,

морковь – 3 шт.,

репчатый лук – 1 шт.,

чеснок – 1–3 зубчика,

овощной бульон или вода – 600 мл,

топленое или растительное масло,

куркума, кинза, соль и перец горошком – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Рис промыть, залить холодной водой и оставить на 30 минут. Затем откинуть на сито. Морковь нарезать тонкой соломкой. Лук и чеснок измельчить. Кинзу разобрать на листики. В ступке сдавить чеснок, кинзу и куркуму в пасту. В глубокой сковороде разогреть масло и обжарить лук. Добавить приготовленную в ступке смесь и обжаривать ее три минуты.

После добавить рис, перемешать, уменьшить огонь и готовить, аккуратно помешивая, примерно пять минут. После немного посолить и добавить морковь. Влить теплый бульон или воду и на сильном огне довести до кипения. Затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и готовить еще 15 минут.

Фото: povar.ru

Узнайте также, как приготовить люля-кебаб из курицы с овощами