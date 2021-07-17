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Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта блюд с вишней

Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта блюд с вишней

Вишню можно есть не только как отдельный фрукт или печь с ней пироги. Эта ягода отлично сочетается с мясом, зеленью, овощами и крупами. Убедитесь в этом сами.

Вишневый пудинг

пудинг вишня

ИНГРЕДИЕНТЫ: манная крупа – 300 г, молоко – 1 стак., яйца – 2 шт., сахар – 4 ст. ложки, яблоки – 4 шт., вишня без косточек – 100 г, сливочное масло – 50 г, панировочные сухари – 4 ст. ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Манную крупу сварить на молоке, добавить сахар и щепотку соли. Слегка остудить. Ввести в кашу желтки и взбитые белки. Яблоки очистить, нашинковать соломкой и потушить с вишней и сахаром. Форму для запекания смазать маслом и посыпать
1 ст. л. сухарей. Вылить половину манной каши, на нее выложить слой фруктов и залить оставшейся кашей. Сверху полить растопленным маслом, посыпать сухарями и запекать 20 мин. при 200 °C.

Салат с вишней

салат вишня

ИНГРЕДИЕНТЫ: филе куриное – 200 г, листья салата – 1 пучок, петрушка – 1 пучок, шампиньоны – 150 г, вишня – 200 г, йогурт натуральный – 100 мл, кунжутные семечки – 1 ч. ложка, лимонный сок – 1 ч. ложка, соль – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Отварить с солью куриное филе. Порезать на крупные кусочки. Вишню помыть и удалить косточки. Петрушку и листья салата порвать руками. Йогурт смешать с лимонным соком и солью. В глубокой миске смешать обжаренные или отваренные  шампиньоны, вишню, куриное филе и зелень. Сверху полить йогуртом и посыпать кунжутом.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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