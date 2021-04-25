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Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта безе

Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта безе

Безе – вкусный сладкий десерт, который очень просто приготовить в домашних условиях. Все, что для этого нужно, – белки и сахар.

Рецепт классического безе

безе классика

ИНГРЕДИЕНТЫ: яичные белки – 6 шт., сахарная пудра – 200 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Яичные белки взбить на малой скорости при помощи миксера. Как только белковая масса станет пышной и вся наполнится мелкими пузырьками, добавить небольшое количество сахарной пудры. Сахар вводить постепенно, хорошо взбивая. Как только на венчике станут образовываться острые пики, больше не взбивать. Воздушную массу набрать в кулинарный мешок и выдавливать пирожные на противень, покрытый пергаментной бумагой. Также можно просто использовать десертную ложку. Выпекать лакомство при температуре 100°С около 40 минут.

Рецепт шоколадного безе

безе шоколадное

ИНГРЕДИЕНТЫ: яичный белок – 3 шт., сахар коричневый тростниковый – 150 г, крахмал кукурузный – 10 г, шоколад черный – 50 г, миндаль – 50 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Шоколад растопить, а орехи растереть в мелкую крошку. Взбить белки до крепких пиков, аккуратно подсыпая сахар. Всыпать крахмал, влить шоколад, добавить миндаль. Аккуратно перемешать лопаткой. Полученную воздушную массу выложить на противень. Запекать безе в духовке при температуре 100°С до полной готовности.

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