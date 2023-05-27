Названы лучшие украинские вина дегустационного конкурса «Odesa Wine&Spirit Awards»

В течение двух дней двенадцать виновных экспертов должны были оценить 214 образцов и выбрать из них лучшие. Среди награжденных многие представители Одесской области из традиционных винодельческих районов – Бессарабии, долины реки Днестр, Сухого лимана.

Согласно регламенту отличие получили 30% вин, то есть 76 позиций. А вот Гран-при в этом году не достался ни одному производителю, несмотря на высокий уровень качества представленных вин.

Эксперт Эдуард Городецкий отметил, что если лет десять назад признаком многих украинских вин было использование сахара и добавление воды, то уже в этом году наши вина получают золото на самых престижных мировых винных форумах.

Золотые медали получили:

Институт виноградарства и виноделия имени В.Е. Таирова, вино «Загрей» 2022 г.;

AZNAURI, бренди Aznauri Black Barrel, 5 лет выдержки;

Bolgrad winery, вина Cabernet Sauvignon Select 2020, Cabernet Sauvignon Reserve 2020, Pinot Grigio Select 2021, Chardonnay Select 2022 – Бренди виноградный марочный Болград Х.А. 9 лет выдержки;

VINOMAN, вина Cabernet Sauvignon 2020, Merlot Reserve 2020, Chardone Reserve 2020, Pinot Blanc 2022, Cabernet Fran 2021, Sauvignon Blanc 2022;

Винный дом Гигинеишвили, Ркацетели Reserve Limited Edition 2020, «Черешневая от Карловича» 2018, Каберне Reserve 2019, Алиберне Reserve 2018, Саперави Family collection 2019, Саперави Reserve 2019, Саперави Reserve 2019, Мерло Family collection 2019, «Сливова від Карловича» 2019;

Первая винодельческая станция, Монастырское 2022, Фракийское 2022;

Кирнички, Cabernet 2020, Odesa Black 2020;

46 Parallel Wine, Grand Admiral Cabernet Sauvignon – Saperavi – Merlot 2018, El Capitan Pinot Blanc 2020;

MonCrafto, выдержанное Шардоне 2020, выдержанное Каберне 2020, выдержанное Каберне & Мерло 2020;

GRAEVO, Каберне Винтаж 2020;

BIOLOGIST, Ренессанс белое 2021, Шардоне Орандж 2020, Интрига 2020;

Первая Уманская винодельня / UmanWinery, Muscat Ottonel и Aligote 2018;

Дрюковские вина, Каберне 2019;

Наровило, Каберне Фран 2021, Мерло – Каберне – Каберне Фран 2021;

Falko Winery, Бугский Флер 2019, Рислинг 2022 г.;

Koblevo, Cabernet 2022, Odesa Black 2022, Мускат Золотой 2020;

Кубал, Саперави 2022;

Frumushika-Nova, Chardonay Brut Traditional Method 2021;

Yanchyn hills family winery, Саперави 2020;

Владимир Рымарь, Caryme 2020;

Father’s wine, Янтарный круг (Оранж) 2021;

Ярослав Очкусь, Мерло 2022;

Kalyus Winery, Каберне Совиньон 2019;

Винодельня Марьяна и Наталии Шевченко, Одесский Черный 2019, Бархат Днестра 2020, Мерло 2020.

Серебряные медали получили:

Negotsiant, Мерло 2020;

Кирнички, Мерло 2020;

VINOMAN, Пино Нуар 2021, Розе Каберне 2022;

Институт виноградарства и виноделия имени В.Е. Таирова, вино «Загрей» 2022 г.;

Болград winery, DUO Select 2021;

Семейная винодельня Зеленицы, МД 2022;

Семейный винодельня Шевино, Днестровский залив 2021;

Виноградная Ковача, Белая Жемчужина 2017, Кальвадос 2015;

Shakewood Winery, Каберне 2022.

Статья на тему: Как в Одессе выбирали лучший «Одесский Черный».

Фото организаторов конкурса Vinnytsia Wine Days и автора