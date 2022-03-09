Страху – нет: где бесплатно получить психологическую помощь во время войны

Страхи? Панические атаки? Постоянное ощущение тревоги? Бессонница? Отсутствие аппетита или, наоборот, постоянное желание «заесть» свалившуюся на всех нас беду? С этими и другими психологическими проблемами сейчас живут украинцы. Как быть?

Мы подобрали для вас несколько чат-ботов и онлайн-платформ, где вам окажут психологическую помощь. Все они работают на бесплатной основе:

онлайн-платформа «Розкажи мені». Круглосуточно предоставляет украинцам бесплатную психологическую помощь;

Нет страха. Психологическая помощь украинцам во время войны;

Чат-бот поддержки для украинцев «Как ты?»

Можно также заполнить Google-анкету на получение бесплатной психологической помощи от волонтеров.

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Скриншот с Facebook-страницы психологической группы «Нет страха. Психологическая помощь украинцам во время войны»

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