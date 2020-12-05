В личной жизни Виктора Павлика произошла череда изменений. Сначала, после 25 лет брака, он развелся со своей супругой, затем женился на своем концертном директоре – девушке Екатерине, которая младше его на 28 лет, а в августе этого года потерял младшего сына Павла – парень скончался в 21 год от саркомы позвоночника. Сейчас единственным утешением для артиста является любимая работа. Однако из-за «карантина выходного дня» Виктору Павлику приходится отказываться от удовольствия выходить на сцену.

О новой жене

Я не планировал покидать свою жену. Вначале я сказал Кате: «Извини, но у меня есть жена. Семью не брошу». Однако такое заявление никак не повлияло на наши отношения. Между Ларисой (третья жена певца. – Прим. ред.) и Катей у меня по жизни были романы – такие, в легкой форме. С Ларисой мы расстались и сохранили дружеские отношения. Я всегда буду благодарен ей за все, буду поддерживать и помогать по мере сил. Так жизнь сложилась, что мы встретились с Катей и искренне полюбили друг друга. Мы хотим, чтобы все были счастливы.

О сыне

Мой сынок, теперь мой Ангел. Многие пишут и спрашивают, как мы. Тяжело. Я могу забывать, отвлекаться, даже улыбаться, и пошутить могу. Но это может в одну секунду прекратиться, и я могу просто начать плакать. Сильно плакать. Постоянно пересматриваю наши с Павлом совместные фотографии. Мы с женой до последнего боролись за жизнь нашего сына. Но так сложилась судьба… Поэтому я хочу пожелать всем, чтобы вы были здоровы – это самое главное, и божьего благословения!

О любви к рок-музыке

Мне очень нравится рок – я с него начинал. Несколько лет назад чуть не уехал в США солистом в американскую рок-группу. Однако когда американские продюсеры потребовали, чтобы без группы я не выступал, передумал. В Украине многим музыкантам не хватает денег для раскрутки. Нам нелегко даже прокормить семью, что уж говорить о полноценном финансировании творчества. Я до сих пор выплачиваю кредит за квартиру, но петь не брошу, потому что больше ничего не умею.

Об отдыхе и сцене

Отдых и работа – всегда совместимы. Дома почти не бываю. Вся моя жизнь – на колесах, в гостиницах, городах. Без этого я как рыба без воды. Никогда не любил пьянки – больше по душе спокойный отдых, когда могу закрыться в номере, надеть халат и смотреть телевизор. Как только выхожу за пределы гостиницы, сразу начинается работа: я должен всем улыбаться, давать автографы, фотографироваться – это неотъ­емлемая часть профессии.

Возраст любви не помеха

Новой супругой украинского певца Виктора Павлика стала его концертный директор 26-летняя Екатерина Репяхова. Свои отношения они скрывали 5 лет. Для артиста это четвертый брак. От первой жены Лидии родился старший сын, тоже музыкант, Александр Павлик. Вторая жена Светлана родила ему дочь Кристину. А от Ларисы, третьей супруги, родился сын Павел.

Справка

Виктор Франкович Павлик – украинский певец, Народный артист Украины (2016). Родился 31 декабря 1965 года в г. Теребовля Тернопольской области. Выпускник кафедры эстрадного пения Киевского национального университета культуры и искусств.

1983 год – художественный руководитель ВИА «Эверест».

1989 год – окончил Теребовлянское культурно-просветительное училище по классу дирижёр хорового коллектива, вокалист.

1992 год – создана группа «Анна-Мария», в которой Виктор был вокалистом и гитаристом. Группа стала победителем практически всех всеукраинских и международных фестивалей.

1997 год – выход первого сольного альбома «Шикидым».

2007 год – выход сингла «Город зеленого цвета», который становится популярным в Украине, России, Азербайджане, Грузии, Канаде. На песню было создано более 100 ремиксов.

Всего на счету Виктора Павлика почти 30 альбомов. За период творческой деятельности проведено более 4000 сольных концертов в Украине, Канаде, США, Турции и многих других странах.

Виктор Павлик – президент футбольной команды звезд украинской эстрады «Маэстро».

Источники: gordonua.com, hochu.ua, showbiz.clutch.ua, karavan.ua; viva.ua

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