Виктор Денисов: Импульс добра не должен быть в кризисе

Чтобы добиться успеха в конкурентной среде нынешнего непростого времени, человек должен выгодно отличаться от других. Постоянное обновление знаний помогло Виктору Денисову стать известным рационализатором, изобретателем, ученым, редактором, успешным бизнесменом. Он научился четко оценивать возникающие в жизни проблемы и находить пути для их решения.

За Южным Крестом над мачтой

Денисов родился и вырос в Одессе. Его отец Григорий Васильевич работал главным инженером, а затем начальником Одесского строительного управления №4.

— Отец рассказывал, — говорит Виктор Григорьевич, — что за время войны в Одессе было разрушено более 400 зданий, из них 250 жилых домов. Многие из домов восстанавливало СУ №4, например, на одесских Черемушках. Конечно отцу хотелось, чтобы я стал продолжателем строительной династии. Но мама, Елена Юрьевна, преподававшая в Одесском профессиональном училище морского туристического сервиса, считала, что будет лучше, если я приобрету после школы морскую специальность.

А Виктора и самого, как многих одесских мальчишек, привлекал ветер непростых морских странствий, чтобы светило над верхушкой мачты созвездие Южный Крест, постоянно различимое в Сиднее, Кейптауне, Буэнос-Айресе. Виктор уверенно выдержал экзамены на факультет автоматики Одесского высшего инженерного мореходного училища (ОВИМУ). А помогла ему встреча с талантливым педагогом Григорием Редько, который с шестого класса вел у них в 107-й школе физику.

— Всегда было интересно общаться с ним, — вспоминает Денисов. — Возникла какая-то необычная гармония. И мы уже не могли нарушить ее невыученным уроком. Он повернул лицом к физике весь класс и говорил, что мы должны хорошо знать этот предмет, чтобы понять, как гармонично устроен мир природы и людей. В первой же городской олимпиаде по физике участвовала треть нашего класса. А я стал победителем. Помню его наставление: если вы не хотите, чтобы ваша жизнь превратилась в сплошное исправление ошибок, вы должны хорошо изучить дело, которому решите посвятить себя.

Аналитический склад ума позволял Денисову определять в строении судов некоторые узкие места. И начав после мореходки работать механиком в Украинском Дунайском пароходстве (УДП), Виктор стал часто подавать рационализаторские предложения. Однажды его даже наградили Почетной грамотой как лучшего молодого рационализатора. А вскоре Денисов изобрел датчик диагностики износа палубных механизмов. Этот прибор позволял без разборки механизмов оценивать их состояние. Денисову выдали патент об авторском праве на изобретение. Позже Виктор получил предложение поступить в аспирантуру ОВИМУ.

Мозговой штурм перед уходом в плавание

В основу своей кандидатской диссертации Виктор Григорьевич положил ряд рационализаторских предложений, внедренных на судах пароходства, а также датчик диагностики износа палубных механизмов. Став кандидатом технических наук, Денисов получил должность доцента ОВИМУ. Его датчик был отмечен сереб­ряной медалью ВДНХ в Москве.

Чтобы начать внедрять свое изобретение на судах Черноморского пароходства (ЧМП), Виктор Григорьевич сплотил группу инициативных курсантов. Выручала эта группа, и когда датчик решили использовать на двух российских заводах. Один из них находился в Северодвинске, другой — в Саратове.

В училище он создал цикл лекций по принципам инженерного творчества, выпустил учебник «Теория решения изобретательских задач». На практических заданиях предлагал курсантам найти слабые места в его рационализаторских разработках. А затем предлагалось усовершенствовать подвергнутый критике проект. Вот в такой «боевой» обстановке его курсанты готовились отправиться в самостоятельное плавание.

Училище в апреле 1991 года было переименовано в Одесскую государственную морскую академию, а за ее стенами происходил развал ЧМП и ряда других государственных пароходств, резкое ухудшение экономических показателей УДП. Виктор Григорьевич понимал, что в этой ситуации выпускникам академии непросто будет найти работу по специальности и по душе.

Он чувствовал ответственность за инициативную группу, которая помогала внедрять на производстве его изобретения. И Денисов решает оставить работу в академии, чтобы начать с инициативной группой ряд бизнес-проектов. Так в Одессе появился консультативный центр «Морские технологии».

Денисов возглавил компанию «Судоходство Медиа Центр» и стал главным редактором журнала «Судоходство», который начали выпускать с июня 1993 года. Ему быстро удалось сделать новое издание лоцманом в море международного судоходного бизнеса. В 1994 году журнал совместно с английской компанией «Dolphin Exhibitions» организовал и провел первую в Одессе международную выставку-симпозиум по судоходству.

В ее работе приняло участие свыше двух тысяч руководителей компаний и специалистов из 23 стран мира. По мнению экспертов, выставка позволяла Украине сделать огромный шаг вперед и давала мощный импульс для развития судоходства в Черноморском регионе. Так Денисов стал инициатором восстановления и развития в Одессе выставочного движения. Его мероприятия привлекали сотни предприятий и организаций, ведущих специалистов морского транспорта со всего мира. Такие начинания стали интеллектуальным прорывом в мировом выставочном движении и выдвинули Одессу в число лидеров в масштабах Восточной и Южной Европы.

Нужна настоящая борьба с коррупцией

Кроме того, журнал «Судоходство» начал оказывать морякам и членам их семей бесплатные консультации по вопросам взыскания компенсаций, связанных с задолженностью членам экипажей по заработной плате, компенсаций по травме, по смертельным случаям и пропаже без вести.

Со временем, когда инициативная группа бывших курсантов уже твердо стояла «на своих двоих», ректор морской академии Михаил Миюсов пригласил Денисова вернуться в вуз, чтобы организовать и возглавить работу рекламно-информационного отдела. И Виктор Григорьевич охотно откликнулся на эту просьбу.

Новая должность дает ему возможность заниматься преподавательской и научной работой.Денисов сумел подготовить докторскую диссертацию, стержнем которой стали пятнадцать его изобретений.

Жена Виктора Ирина Владимировна разработала оригинальный курс занятий с ребятами, который позволяет развивать у них смекалку и умение находить полезное для общества дело.

— Моя старшая дочь Елена, — говорит Денисов, — стала менеджером морского транспорта. А Лиза и Настя пока еще учатся в Одесском политехе. Лиза специализируется по внешнеэкономическим связям, а Настя выбрала экономический факультет.

Вместе с единомышленниками Денисов выпустил две монографии об истории одесских выставок — дореволюционного и советского периодов. А недавно — третью книгу «История одесских выставок. 1991-2020».

— Данным проектом, — отмечает он, — мы напоминаем обществу, что выставки являются мощным рычагом для развития экономики государства. А мир вокруг нас будет таким, каким сделает его наш труд. Выставки имеют огромное социальное значение для людей, которые хотят многое узнать и сами порадовать мир новинками.

Но Денисов не забывает напоминать, что мощный выставочный ресурс начнет работать только тогда, когда в стране будет налажена настоящая борьба с коррупцией. Пока же многие бизнес-связи рвутся, а обещанные инвестиции откладываются до лучших времен из-за вмешательства в деятельность бизнесменов ловких чиновников. И, конечно, Виктор Григорьевич высказывает удивление тем, что, провозгласив борьбу с коррупцией, высшие чиновники сами почему-то не спешат покинуть ряды коррупционеров.

31 августа Виктор Денисов

отметил 70-летний юбилей.

Мы от всей души поздравляем юбиляра с этой памятной датой, желаем новых свершений во благо любимой Одессы и Украины!

Владимир КРЕЩУК

Фото из архива Виктора Денисова

Ранее к Дню знаний мы публиковали интервью с с преподавателем физики Ришельевского лицея, заслуженным учителем Украины Павлом Виктором.