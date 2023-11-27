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Вчера ненастье, а сегодня настоящая зимняя сказка: Одесса после снегопада (фоторепортаж)

Вчера ненастье, а сегодня настоящая зимняя сказка: Одесса после снегопада (фоторепортаж)

Почти сутки Одессу заметали снегом. порывы ветра ломали огромные деревья. А электротранспорт до сих пор не может прийти в себя от вчерашнего испытания. Но каким город встретил сегодня одесситов, увидели наши корреспонденты.

Сегодняшнее солнце развело лучами тучи, и взглянув в небо, уже не верится, какая метель была вчера.

Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад

Но оглядевшись вокруг можно увидеть настоящую зимнюю сказку, которую пришлось встречать в последнюю неделю ноября.

На стенах домов и балконах образовались интересные узоры, которые недолгое время, но все-таки украшали дома одесситов.

Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад

Солнце уже согрело воздух, поэтому снег на ветках деревьев и крышах домов начал быстро таять.

А птички сегодня как бусины украшают электропровода, будто намекая, что их сегодня в городе недостаточно — много обрывов из-за непогоды.

Зиомва казка. Снігопад

Но талый снег несет в себе опасность, ведь на крышах домов образуются ледяные сосульки, которые могут нанести вред здоровью или даже жизни.

Зиомва казка. Снігопад

Также от талого снега образовалась «каша» на дорогах и тротуарах. Местами талый снег образовал большие лужи. Также работает спецтехника и расчищает проезжую часть.

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Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад

А в Парке Победы сегодня как конкурс на умение лепить снеговиков. Их здесь много – профессионально слеплены, а есть от мастеров, у которых опыта еще не достаточно.

Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад

Осенние деревья, еще не успевшие сбросить листья, очень контрастно и красиво смотрятся на белом фоне.

Зиомва казка. Снігопад

Но больше всех сегодня весело ребятишкам – они катаются с горок на чем видят.

Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад

Но есть и недовольные сегодняшней красотой – это четырехлапые. А также птицы, ведь весь их корм оказался под слоем снега. Именно таких наши корреспонденты встретили на улицах и в парке.

Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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