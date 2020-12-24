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В Украине усилили карантин: к чему готовиться одесситам?

В Украине усилили карантин: к чему готовиться одесситам?

С 19 декабря в Украине вступил в силу ряд дополнительных ограничений к уже существующим запретам оранжевой зоны. Новый перечень ограничений утвердил Кабинет министров, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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Новые запреты касаются сферы развлечений и работы заведений общественного питания. Они будут действовать в течение новогодних и рождественских праздников – еще до введения локдауна.

В частности, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января, кафе и рестораны смогут принимать посетителей только до 01.00.

Также под запретом:

  • массовые мероприятия в детских садах и школах (концерты, спектакли, праздничные выступления) в присутствии посетителей и с участием детей из более чем одной группы или класса;
  • публичные события, банкеты, мастер-классы, праздничные мероприятия в развлекательных заведениях и заведениях общепита;
  • работа заведений общепита с 23.00 до 07.00 (исключение – заказы на вынос и доставка еды). Все расчетные операции должны быть завершены до 22.00. За одним столом в кафе и ресторанах должно быть не более четырех человек, а дистанция между столами – не менее двух метров;
  •  работа развлекательных заведений (дискотек, ночных клубов, закусочных, кафетериев) с организацией досуга.

Помимо этого, ограничивается проведение религиозных мероприятий (в помещениях – не более одного человека на пять квадратных метров; на открытом воздухе – с соблюдением дистанции 1,5 м) и прием посетителей в музеях и других заведениях культуры (не более одного человека на 10 кв. м).

Наряду с новыми запретами продолжают действовать и прежние ограничения оранжевой зоны. В частности, правила обязательного ношения маски в общественных местах и транспорте и документов, удостоверяющих личность.

Ранее мы публиковали: Официально: в Украине вводят локдаун с 8 по 24 января – что запретят?

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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