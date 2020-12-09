Карантин в Украине продлили до 28 февраля: какие нововведения ждать одесситам?

Кабинет министров Украины продлил действие карантина, введенного из-за распространения коронавируса. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

С предложением продлить карантин выступил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы предлагаем продлить карантин до 28 февраля 2021 года. Также продлить режим чрезвычайной ситуации также до 28 февраля», – сказал Степанов.

На период карантина будут действовать введенные ранее запреты и ограничения, однако предлагаются некоторые нововведения.

В частности, запрещается:

проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек;

деятельность церквей и прочих культовых помещений при условии их наполненности более 50% предусмотренных сидячих мест. При это можно справлять религиозные обряды на открытом воздухе с соблюдением дистанции 1,5 метра;

работа кинотеатров с наполненностью залов более 50% мест. Разрешен прием посетителей в музеях, на выставках, галереях с возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 кв. метров;

проведение дискотек, развлекательных заведений (ночных клубов), проведение в ресторанах, кафе, барах и т.д. праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

проведение массовых мероприятий в учебных заведениях с участием более чем одной группы / класса и в присутствии зрителей;

работа ресторанов, кафе, баров после 23:00 и до 7:00. При этом расчетные операции должны осуществляться до 22:00, кроме доставки заказов и заказов на вынос. Расстояние между столиками кафе должно быть не менее 2 метров, а за одним столом не должно быть более 4 человек.

Напомним, в октябре Кабмин продлил действие карантина в Украине до 31 декабря 2020 года.

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