Верховная рада 8 сентября приняла во втором чтении закон о виртуальных активах. Теперь украинцы могут легально пользоваться биткоинами и другой криптовалютой.

Давайте разберемся, что изменится с принятием этого закона.

Где можно взять криптовалюту?

Криптовалюта — это электронные деньги. Они хранятся в специальном электронном кошельке. Владельцем криптовалюты считается человек, у которого есть доступ к этому кошельку. Положить электронную валюту в кошелек можно разными способами.

Онлайн-обменники. Это самый простой и быстрый способ. Работает так же, как обычные обменники валют: есть список валютных пар и курс обмена. Главное, внимательно изучить сайт, который предоставляет такую услугу, чтобы не нарваться на «однодневку» или мошенников.

Биржи криптовалют. Там можно не только обменять одну криптовалюту на другую, но и торговать на постоянной основе для получения прибыли. В отличие от онлайн-обменника, на бирже сделки совершаются не так быстро. К тому же предусмотрены комиссии за вывод средств на карты или электронные кошельки.

За наличные «из рук в руки». На сайте бесплатных объявлений есть множество предложений такого рода.

Или можно «добыть» криптовалюту самостоятельно, с помощью майнинга.

А в магазинах уже можно рассчитываться криптовалютой?

Напрямую — нет. В законе сказано, что виртуальные активы не являются платежным средством на территории Украины. Криптовалюту нельзя обменять на товары или оплатить какие-нибудь услуги. Все расчеты происходят в гривне.

Однако, это можно будет сделать через посредников. По словам замминистра Минцифры Александра Борнякова, механизм будет такой же, как при покупке товаров с долларовой карты. Ведь по закону долларами тоже нельзя рассчитываться. Во время такой покупки происходит мгновенная конвертация валют. То же самое будет и с криптовалютой.

Конечно, будет некоторая комиссия за такую услугу, но замминистра считает, что она не превысит 1%.

Государство будет как-то вмешиваться или ограничивать криптовалюту?

Государство намерено регулировать эту сферу. В частности, будет выдавать разрешения на работу биржам и обменникам криптовалюты. Эти разрешения будут платными.

Например, за выдачу разрешения на обмен криптовалюты нужно заплатить 85 тысяч гривен. Для иностранцев этот тариф намного выше — 425 тысяч гривен.

Что касается налогов на доходы, которые люди получают торгуя криптовалютой на этих биржах, то этот вопрос пока не отрегулирован. Согласно закону, у правительства есть 3 месяца, чтобы разработать и принять нормативно-правовые акты.

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