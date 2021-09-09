Новости Одессы и Одесской области

В Украине легализовали криптовалюту: что нужно знать

В Украине легализовали криптовалюту: что нужно знать

Верховная рада 8 сентября приняла во втором чтении закон о виртуальных активах. Теперь украинцы могут легально пользоваться биткоинами и другой криптовалютой.

Давайте разберемся, что изменится с принятием этого закона.

Где можно взять криптовалюту?

Криптовалюта — это электронные деньги. Они хранятся в специальном электронном кошельке. Владельцем криптовалюты считается человек, у которого есть доступ к этому кошельку. Положить электронную валюту в кошелек можно разными способами.

Онлайн-обменники. Это самый простой и быстрый способ. Работает так же, как обычные обменники валют: есть список валютных пар и курс обмена. Главное, внимательно изучить сайт, который предоставляет такую услугу, чтобы не нарваться на «однодневку» или мошенников.

Биржи криптовалют. Там можно не только обменять одну криптовалюту на другую, но и торговать на постоянной основе для получения прибыли. В отличие от онлайн-обменника, на бирже сделки совершаются не так быстро. К тому же предусмотрены комиссии за вывод средств на карты или электронные кошельки.

За наличные «из рук в руки». На сайте бесплатных объявлений есть множество предложений такого рода.

Или можно «добыть» криптовалюту самостоятельно, с помощью майнинга.

Статья по теме: Майнинг криптовалюты. Что это такое?

А в магазинах уже можно рассчитываться криптовалютой?

Напрямую — нет. В законе сказано, что виртуальные активы не являются платежным средством на территории Украины. Криптовалюту нельзя обменять на товары или оплатить какие-нибудь услуги. Все расчеты происходят в гривне.

Однако, это можно будет сделать через посредников. По словам замминистра Минцифры Александра Борнякова, механизм будет такой же, как при покупке товаров с долларовой карты. Ведь по закону долларами тоже нельзя рассчитываться. Во время такой покупки происходит мгновенная конвертация валют. То же самое будет и с криптовалютой.

Конечно, будет некоторая комиссия за такую услугу, но замминистра считает, что она не превысит 1%.

Государство будет как-то вмешиваться или ограничивать криптовалюту?

Государство намерено регулировать эту сферу. В частности, будет выдавать разрешения на работу биржам и обменникам криптовалюты. Эти разрешения будут платными.

Например, за выдачу разрешения на обмен криптовалюты нужно заплатить 85 тысяч гривен. Для иностранцев этот тариф намного выше — 425 тысяч гривен.

Что касается налогов на доходы, которые люди получают торгуя криптовалютой на этих биржах, то этот вопрос пока не отрегулирован. Согласно закону, у правительства есть 3 месяца, чтобы разработать и принять нормативно-правовые акты.

Читайте также: Рынок Форекс. Распространенные ошибки трейдеров.

Фото: Freepik

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить