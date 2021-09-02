Майнинг криптовалюты. Что это такое?

В 2021 году все снова заговорили об электронных валютах. Украинцы активно ищут в Google информацию о биткоине, эфириуме, кардано и других цифровых монетах, а Верховная рада готовится принять во втором чтении закон о виртуальных активах.

Давайте разберемся, что такое криптовалюта, где ее взять и как на этом можно заработать.

Что такое криптовалюта?

Это электронные деньги. Чтобы защитить их от подделки или кражи используют шифрование и другие криптографические методы. Именно поэтому в названии присутствует часть «крипто», что в переводе с греческого означает «скрытый».

Криптовалют очень много, более 6 тысяч наименований. Любой более-менее толковый программист может создать свою собственную. Все нужные компоненты есть в открытом доступе.

Другое дело, что с ней потом делать — ведь написать код не главное. Цифровую монету нужно еще вывести на рынок, подключить к обменникам и биржам. Поэтому большинство криптовалют используют для внутренних расчетов: в онлайн-играх, онлайн-казино и других подобных проектах. Не все монеты становятся успешными.

А почему их называют монетами?

По привычке. Первой криптовалютой считается Bitcoin. Это слово состоит из двух частей: bit — самая маленькая частица измерения информации и coin — монета. Потом появились другие, в названиях у которых тоже было слово coin. А вообще, с традиционной монетой у криптовалют нет ничего общего — это просто код, набор зашифрованных чисел.

В отличие от обычных денег у криптовалюты есть создатель, но нет хозяина, который может остановить ее выпуск, обесценить или как-то повлиять на ее распространение. Она принадлежит тому, кто в данный момент ей владеет.

Успех криптовалют связывают с особой технологией — блокчейн. Это что-то вроде цифрового реестра или учетной книги для записи всех транзакций, проведенных владельцами монет. Вот только хранится этот реестр не в каком-то одном месте, как это бывает в банках или финансовых учреждениях, а распределен по всем участникам.

И где производят криптовалюту?

Ее «добывают» с помощью компьютера. Этот процесс называют майнингом, что с английского переводится как добыча полезных ископаемых. Происходит это в автоматическом режиме и похоже на лотерею.

Грубо говоря, монету не то что бы добывают из «глубин» интернета, а получают как вознаграждение за обработку платежей. Ведь чтобы криптовалюта была живой, а переводы средств происходили без остановок, нужно постоянно производить вычисления, обновлять записи в блокчейне.

Чем мощнее компьютер, тем быстрее он обрабатывает случайные платежи пользователей. И тем выше шансы получить награду от системы.

Что нужно, чтобы начать «майнить» криптовалюту?

Для начала выбрать монету. У каждой криптовалюты свои условия начисления вознаграждений, поэтому изучите этот вопрос.

Дальше нужно решить, будете ли вы это делать в одиночку или присоединитесь к группе людей, которую называют пулом. В этих пулах вознаграждение распределяют в зависимости от возможностей вашего компьютера.

Компьютер можно собрать самому, но также продаются уже готовые решения — ASIC-майнеры. Цены варьируются от 16 000 до 430 000 гривен.

Есть несколько онлайн-калькуляторов, которые помогут рассчитать предполагаемую прибыль от майнинга: ASIC Trade, Crypto Compare, Nice Hash.

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Фото: Freepik, digitaltrends.com

