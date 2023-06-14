Новости Одессы и Одесской области

В Тарутино провели благотворительную ярмарку в поддержку Вооруженных сил Украины

В Тарутино провели благотворительную ярмарку в поддержку Вооруженных сил Украины

Тарутинский профессиональный аграрный лицей провел благотворительную ярмарку-продажу сдобных изделий в поддержку Вооруженных сил Украины.

Весь коллектив заведения принял участие в подготовке к ярмарке. Сотрудники лицея принесли продукты, необходимые для выпечки сдобы, и вместе с учениками изготовили 500 булочек и рогаликов с маком, корицей и повидлом.

24 мая на площадке возле магазина «Глобус» состоялась сама ярмарка, которая завершилась очень быстро. Ведь через сорок минут ученики аграрного лицея распродали все сдобные изделия! Им удалось собрать более пяти тысяч гривен.

Приобщаясь к таким благотворительным мероприятиям, работники и ученики пытаются помочь нашим военным как можно быстрее одолеть врага.

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Анна Терзивец ПРОФИЛЬ

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