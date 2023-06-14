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У Тарутиному провели благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України

У Тарутиному провели благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України

Тарутинський професійний аграрний ліцей провів благодійний ярмарок-продаж здобних виробів на підтримку Збройних сил України.

Увесь колектив закладу взяв участь у підготовці до ярмарку. Працівники ліцею принесли продукти, необхідні для випічки здоби, та разом з учнями виготовили 500 булочок і рогаликів з маком, корицею та повидлом.

24 травня на майданчику біля магазину «Глобус» відбувся сам ярмарок, який завершився дуже швидко. Адже за сорок хвилин учні аграрного ліцею розпродали усі здобні вироби! Їм вдалося зібрати понад п’ять тисяч гривень.

Долучаючись до таких благодійних заходів, працівники та учні намагаються допомогти нашим військовим якнайшвидше здолати ворога.

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Анна Терзивец ПРОФІЛЬ

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