В Михайловке на Саратщине прошла благотворительная ярмарка в поддержку ВСУ

14 мая в селе Михайловка Саратского поселкового совета состоялась благотворительная ярмарка в поддержку Вооруженных сил Украины и отчетный благотворительный концерт «От маминых рук – до Терпсихора» хореографического коллектива Place of dance, посвященный Дню матери и семьи.

Посетители ярмарки лакомились вкусностями и ароматной выпечкой, покупали сувениры, а главное донатили в поддержку наших защитников.

Своими талантами радовали зрителей хореографические коллективы и совсем молодые артисты.

Саратский поселковый голова Виктория Райчева поздравила женщин с Днем матери и семьи и поблагодарила исполнителей за чудесное действо. Она подчеркнула, что очень важно проводить благотворительные мероприятия и помогать нашим мужественным защитникам.

В этот день в поддержку Вооруженных сил Украины было собрано 19 270 гривен.