Болградский фестиваль вин: все начиналось с пяти тысяч гривен

Фонд поддержки предпринимательства в Болградском районе на днях отметил свой 20-летний юбилей. На период военного положения эта организация приостановила свою деятельность, но недавно было принято решение провести ее реорганизацию и продолжить работу.

Одним из самых ярких проектов, который реализовало предпринимательское сообщество за годы своей деятельности, стал Болградский фестиваль вина. Он дал старт развитию туризма в регионе. С каждым годом в Болград на дегустацию молодых вин стало приезжать все больше ценителей национальной кухни, традиций, обрядов.

История основания Болградского фестиваля вин

— Мы начинали с 2,5 тысячи гривен, которые сняли со статьи «расходы на канцтовары», столько же собрали сами предприниматели и на 5 тысяч гривен организовали первый Болградский фестиваль вина, — вспоминает Сергей Мойсеенко, один из тех, кто стоял у истоков предпринимательского движения. — Бюджет последнего фестиваля, который был проведен до пандемии коронавируса, уже составлял почти 500 тысяч гривен, из них 160 тысяч были выделены из местного бюджета.

Достаточно сказать, что в дни фестиваля на городской площади Болграда разворачивались 70 павильонов для дегустации вин и блюд национальной кухни – праздник проходил на протяжении двух дней. Места в гостиницах во всей округе бронировались за месяц до начала праздника.

Проект возрождения городского парка

Другим значимым проектом, который воплотило предпринимательское сообщество, стало возрождение городского парка на берегу озера Ялпуг. Активисты нашли возможности облагородить родники, благоустроить зону отдыха, на что было привлечено три гранта. Деревянный пирс, уходящий в озеро, увенчанный альтанкой, оригинальная фотозона, многочисленные локации для отдыха горожан – все это было сделано основательно и с любовью.

Стратегия развития Болградского района

Еще одно достижение активистов Фонда поддержки предпринимательства – создание стратегии развития Болградского района.

— Эту работу возглавлял Сергей Сахаров, стратегия написана с учетом наших реалий, особенностей, — рассказывает Сергей Мойсеенко. — Сейчас необходимо актуализировать стратегию – в связи с военным положением. И тут, считаю, надо сделать акцент на создании рабочих мест. Здесь вновь нужна целенаправленная совместная работа: громада должна вкладывать средства в инфраструктурные объекты, что даст основу для развития бизнеса.

Как рассказал Сергей Мойсеенко, по инициативе Болградского городского совета в ближайшее время планируется создать коммунальную организацию, которая займется поддержкой и развитием предпринимательства.

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