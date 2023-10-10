В Одессу снова придет бабье лето?

В Одессе снова пригреет?

По информации Укргидрометцентра, еще пару дней будут заморозки. Более того, в среду, 11 октября, они скуют почти всю Украину, кроме Крыма и Закарпатья.

Но уже с четверга, 12 октября, ожидается новая волна потепления: по всей стране будет облачно без осадков, лишь в северных и северо-западных областях днем местами небольшой дождь.

Температура ночью составит от 5 до 12 градусов тепла, а днем она поднимется до +18+23 градусов.

Так что прятать летние вещи одесситам, вероятно, еще рано.

Кстати, напомним, что сентябрь 2023 года в Одессе стал рекордно теплым за 130 лет.

«В течение недели нас ожидает постепенное повышение температуры. Но еще на завтра-послезавтра сохранится такая холодная погода. Ночью ожидаем заморозки на поверхности почвы. Этой ночью и следующей. Если ближайшей ночью преимущественно на почве заморозки, и только в западной части, в воздухе – местами, то 11 октября будут уже практически по всей территории Украины на почве и в воздухе заморозки 0…-5 градусов.

Дневная температура также не будет достигать высоких значений – от +8 до +13+14 градусов, если говорить о всей территории Украины.

А дальше ожидаем повышения температуры, поскольку на территорию Украины зайдет теплая воздушная масса с запада Европы, и температурные максимумы днем уже будут от +18 до +23 градусов. Это уже ближе к концу недели, и выходные будут у нас преимущественно теплые»,

– прокомментировала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

При этом осадков на этой неделе ожидается совсем немного. Если они и будут 11-12 октября, даже 13-го, то преимущественно небольшие и лишь местами. Поэтому можно сказать, что до конца этой недели будет преобладать теплая и сухая погода.

«В период 12-15 октября ночная температура также повысится, то есть прекратятся заморозки, будет +3…+8, +5…+10 градусов ночью. Дневная температура в пределах от +18 до +23 градусов. Затем на следующей неделе, возможно, опять же, возобновятся северо-западные и северные процессы, температурный фон снизится, и также пройдут какие-то небольшие умеренные дожди»,

– добавила синоптик.

А когда похолодание и снег?

А вот со следующего понедельника температура снова начнет снижаться – примерно до +18+20, а где-то – и до +15 градусов, но заморозков пока не предвидится.

К концу октября снова может быть волна тепла, прогнозируют в Укргидрометцентре. И резкого похолодания до конца месяца, судя по всему, не будет. То есть температурный диапазон останется в пределах +3+8 градусов ночью и до +8+15 градусов днем.

Дожди периодически будут, но немного.

Что касается первого снега, то в Карпатах он уже был в эти выходные. А на остальной территории после 20 октября это уже не редкость для большей части Украины, кроме крайнего юга.

«Чаще всего так происходит. Будет ли в этом году так, – вопрос, но в принципе на конец октября в Украине снегопады возможны»,

– отмечает Наталья Голеня.

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