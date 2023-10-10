До Одеси знову прийде бабине літо?

В Одесі знову пригріє?

За інформацією Укргідрометцентру, ще кілька днів будуть заморозки. Більше того, у середу, 11 жовтня, вони скують майже всю Україну, окрім Криму та Закарпаття.

Але вже з четверга, 12 жовтня, очікується нова хвиля потепління: по всій країні буде хмарно, без опадів, лише у північних та північно-західних областях удень місцями невеликий дощ.

Температура вночі становитиме від 5 до 12 градусів тепла, а вдень вона підніметься до +18+23 градусів.

Тож ховати літні речі одеситам, мабуть, ще зарано.

До речі, нагадаємо, що вересень 2012 року 2023 року в Одесі став рекордно теплим за 130 років.

«Протягом тижня на нас очікує поступове підвищення температури. Але ще на завтра-післязавтра збережеться така холодна погода. Вночі очікуємо заморозки на поверхні ґрунту. Цієї ночі та наступної. Якщо найближчої ночі переважно на ґрунті заморозки, і лише у західній частині, у повітрі – місцями, то 11 жовтня будуть вже практично по всій території України на ґрунті та у повітрі заморозки 0…-5 градусів.

Денна температура також не досягатиме високих значень – від +8 до +13+14 градусів, якщо говорити про всю територію України.

А далі очікуємо на підвищення температури, оскільки на територію України зайде тепла повітряна маса із заходу Європи, і температурні максимуми вдень вже будуть від +18 до +23 градусів. Це вже ближче до кінця тижня і вихідні будуть у нас переважно теплі»,

– прокоментувала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

При цьому опадів цього тижня очікується небагато. Якщо вони й будуть 11-12 жовтня, навіть 13-го, то переважно невеликі та лише місцями. Тому можна сказати, що до кінця цього тижня переважатиме тепла та суха погода.

«У період 12-15 жовтня нічна температура також підвищиться, тобто припиняться заморозки, буде +3…+8, +5…+10 градусів уночі. Денна температура становить від +18 до +23 градусів. Потім наступного тижня, можливо, знову ж таки, відновляться північно-західні та північні процеси, температурне тло знизиться, і також пройдуть якісь невеликі помірні дощі»,

– додала синоптик.

А коли похолодання та сніг?

А ось наступного понеділка температура знову почне знижуватися – приблизно до +18+20, а десь – і до +15 градусів, але заморозків поки що не передбачається.

До кінця жовтня знову може бути хвиля тепла, прогнозують в Укргідрометцентрі. І різкого похолодання до кінця місяця, зважаючи на все, не буде. Тобто температурний діапазон залишиться в межах +3+8 градусів уночі та до +8+15 градусів вдень.

Дощі періодично будуть, але небагато.

Щодо першого снігу, то в Карпатах він уже був у ці вихідні. А на решті території після 20 жовтня це вже не рідкість для більшості України, крім крайнього півдня.

«Найчастіше так відбувається. Чи буде цього року так – питання, але в принципі на кінець жовтня в Україні снігопади можливі»,

– зазначає Наталія Голеня.

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