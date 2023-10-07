Новости Одессы и Одесской области

Синоптики дали нутешительный прогноз для одесситов на воскресный день

Синоптики дали нутешительный прогноз для одесситов на воскресный день

С завтрашнего воскресного дня, 8 октября 2023 года, в Одесской области, как и в Украине в целом, начнется сильное похолодание. При этом нас ждут как ветер и дожди, так и достаточно теплая ночь, сообщает погодный Телеграм-канал The Weather Lab.

По прогнозам синоптиков, завтрашний день начнет серию погодных контрастов.

«Ветер, похолодание, дожди, потепление – мы почувствуем все. Ситуация будет достаточно интересной», – обещает The Weather Lab.

Итак, что нас ждет:

  • надвигающийся холодный фронт снизит температуру воздуха на 11-15 градусов;
  • при этом в большинстве областей, кроме южных, ожидается аномальный ход температуры: ночь будет значительно теплее дня;
  • а вот на юге все будет еще более интересно – ожидается обвал температуры аж на 10-12 градусов за 1-2 часа, что достаточно необычно.

По прогнозам, холодный фронт начнет движение с севера еще в ночное время и достигнет центральных областей нашей страны утром, а южных – днем. А учитывая вынос теплого воздуха перед прохождением холодного фронта, ожидается особенно теплая ночь с показателями +13+18°С.

Интересная ситуация будет в Одессе – сообщается, что дневная температура воздуха рухнет с +24°С аж до +10°С. Стоит отметить, что это первое жесткое осеннее похолодание для нашего города.

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Кроме того, почти повсюду ожидаются сильные порывы ветра до 13-18 м/с, а на севере и юге он может усилиться до 17-22 м/с.

В большинстве областей пройдут дожди, за исключением, возможно, только северных и северо-западных областей.

Ожидается, что в центральных областях ночью будет от 14 до +18 градусов выше нуля, а днем всего 6-10°С тепла.

Ночи с 8 на 9 и с 9 на 10 октября будут холодными, а местами – даже морозными.

В то же время синоптики обнадеживают: понижение температуры будет не затяжным и продлится всего пару дней, а затем снова возможно потепление.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, будет ли суровой зима 2023-2024.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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