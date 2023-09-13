В Одесскую область возвращается 30-градусная жара?

В ближайшие дни в Украине сохранится достаточно теплая погода. К тому же, сегодня, 14 сентября, в некоторых областях, в том числе и в Одесской, даже ожидается возвращение летней жары.

Как пояснила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, за счет того, что в ночные часы будет больше облачности, не так быстро будет выхолаживаться приземный слой воздуха.

По ее данным, в дневные часы температура остается в пределах +22+28°С.

«14 сентября в центральных областях и в Одесской области даже летние значения будут сохраняться: +29+31 градусов. Резких изменений температуры на этой неделе мы не ожидаем»,

– прогнозирует синоптик.

А вот с 15 сентября в Украину могут прийти дожди.

По данным Укргидрометцентра, на этой неделе синоптическая ситуация несколько изменится. Отдельно, среди недели ожидается прохождение атмосферного фронта, который принесет нам кратковременные дожди, но температура существенно не изменится.

Так, 15-16 сентября ночью ожидается +9+15°С, в южной части – до +19°С, а днем воздух будет прогреваться до +20 +26°С.

«То есть по температуре еще комфортные сентябрьские значения. Немножечко, как видим, атмосферный фронт может принести осадки. Но, опять же, они будут не по всей территории Украины, а могут нести более локальный характер»,

– отмечает Наталья Птуха.

По ее словам, после прохождения атмосферного фронта снова будет преобладать поле повышенного давления.

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Источник: УНИАН